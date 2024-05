Sokan még mindig a Mad Men – Reklámőrültek gyereksztárjaként azonosítják Kiernan Shipkát, pedig jó sok idő eltelt az AMC sorozata óta. Durva belegondolni, de a sok díjat elnyert dráma lassan 10 éve köszönt le. Azóta Sabrina Spellman szerepében boszorkánykodott a Netflixen, és a Riverdale-ben is felbukkant a 24 éves színésznő. Kiernan Shipkára, bár a fizimiskája alapján arra lehetne gondolni, egyáltalán nem lehet rámondani, hogy a jókislány szerepeket erőltetné, éppen ellenkezőleg, láthatóan ő is az a fajta, aki kiszámíthatatlan karakterek bőrébe bújva érzi jól magát. Erre a legfrissebb példa a Cápák árnyékában (Swimming with Sharks) című thrillersorozat, amelyet május 8-án kezdett adni dupla részekkel az RTL+, és jövő héten már finálézik is.

A Cápák árnyékában főszereplője egy szépreményű fiatal, Lou Simms (Kiernan Shipka), aki mindig is arról álmodozott, hogy az Amerikai Álomgyárban dolgozhasson. Lehetőséget is kap rá egy napon, amikor a Fontaine filmstúdióhoz felveszik gyakornoknak, ám a leányzónak hirtelen nyilvánvalóvá válik, hogy Hollywood azért nem olyan szép és jó, mint amilyennek a mozivásznat bámulva tűnik. A filmiparban mindenki lefelé rúg, mindenki egyszerre zsarnok és áldozat, köztük a stúdió vezetője, a Diane Kruger által játszott Joyce Holt is, aki hiába tűnik teljhatalmú CEO-nak, a Fontaine tulajdonosa néha őt is arra kényszeríti, hogy nőkkel fornikáljon parancsra.

Igen, ez a thriller is az érzéki műfajt erőlteti, hiába tűnik ártatlan kislánynak Kiernan Shipka benne, a valóságban egy olyan pályakezdőről van itt szó, aki megszállottja a Diane Kruger-féle Joyce-nak. Mégpedig a beteges, bugyiszagolgatós szintig. Emellett fiatal hősnőnknek a múltjával kapcsolatban is van mit titkolnia, ám mindezek ellenére elszántan próbál feljebb lépni a ranglétrán, és mindent elkövet, hogy a főnöke figyelmét felhívja magára. Szexjelenetekkel a Cápák árnyékában nem spórol, nem hiába kapott 18+-os korhatárbesorolást, Kiernan Shipka ennyire buja még talán egyik sorozatában sem volt eddig. Buja és törekvő, tegyük hozzá, mert az eredetileg a Roku Channel által vetített hat részes széria azért javarészt munkahelyi dráma. A rövidre szabott fajtából mondjuk, mert az epizódok maximum 20-25 perc környékén mozognak.

A legtöbbször örülni szokott az ember annak, ha nem fújják lufihoz hasonlóan fel a játékidőt egy sorozatban. A Cápák árnyékában esetében azonban jócskán aláássa a végeredményt, hogy nem kapunk elég időt az egyébként izgalmas szereplőkkel való ismerkedésre. Kiernan Shipkának nagyon jól áll ez a szende pályakezdő szerepkör, és a színésznőnek minden pillantásában benne van annak az ígérete, hogy valami elkattan az agyában és vér fog folyni. Ugyanakkor a készítő, Kathleen Robertson valahogy furcsán távolságot tart azokkal a karakterekkel, akik az ő agyából pattantak ki. A showrunner szerint nem csak az 1994-es Filmcápák hálójában című film inspirálta ezt a thrillerszériát, hanem a saját élményei is a médiában, ezért választotta a női szemszöget a férfi helyett, ugyanakkor a személyesség, az önvallomás jelleg pont, hogy nem fedezhető fel ebben az esetben.

Nem az írón múlt tehát, hogy a Cápák árnyékában mégis leköt. Elsősorban a Kiernan Shipka által hozott intrikus alakítás miatt működik a széria, amikor működik, és mert elkezd bennünket érdekelni, hogy a Joyce-szal való, románcba is hajló kapcsolata hova fog kifutni. Bár Diane Kruger messze van attól, hogy zseniálisnak nevezhessük, és még a karakter előképének tekinthető, Kevin Spacey-féle Buddyhoz sem képes felérni, egy tekintetből mégis emlékezetes, amit a stúdióvezetőt játszva művel. Bemutatja, hogy a nőket, legyenek bármilyen hatalmasok és erőteljes pozícióban, mindig van, aki próbálja szexuálisan kizsigerelni.

Nagy kár, hogy az alkotó nem mert jobban belemélyedni az bennfentes-jellegbe, és valami maradandót átadni nekünk ezzel a sorozattal. Az alulírtság, a vázlatos jelleg miatt egészen frenetikus, beteg és a fantáziát megmozgató karakterek maradtak papírmasé jellegűek. Holott be lehetett volna mutatni őket úgy is, hogy tényleg komplex személyiségeknek érződjenek mindannyian. Kiernan Shipkát és Diane Krugert illetően még így se érheti szó a ház elejét, a mellékszereplők ugyanakkor egytől-egyig borzalmasak, a sztereotip melegen keresztül van itt nagyszájú és kezelhetetlen írónő, sőt, még Donald Sutherlandet is képesek egy olyan alak eljátszására elherdálni, ami egyáltalán nem áll kézre a veterán sztárnak.

A nagyjából 120 percből kiindulva, ami alatt lepörög a képernyőn a Cápák árnyékában, lehetett volna ebből akár egy tévéfilm is, koherensebben elmesélve, ugyanezekkel a fordulatokkal talán nagyobb élményt nyújtott volna. Nem rossz így se, kicsit klisés tanmesének simán elmegy egy unalmas estére, de ennél többet ne várjunk tőle. Legfőképp Kiernan Shipkával szemben kiszúrás ez, aki megpróbált valami emlékezeteset, és marót kihozni a karakteréből. Nehéz azonban vízszint felett maradni, ha süllyedő hajón evez valaki.

6/10

A Cápák árnyékában szinkronnal nézhető meg az RTL+-on.