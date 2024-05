A randizós valóságshow-k műfaja sok mindent látott már, a meztelen párkeresős műsortól kezdve odáig, hogy a résztvevőknek úgy kellett életük szerelmét kiválasztaniuk, hogy egészen az esküvőig nem láthatták egymást. De olyan is előfordult, hogy felajzott fiatalokat zavartak be egy villába, majd megtiltották nekik a szexet. A TLC műsorát, a MILF Manort többnyire úgy jellemezték, hogy reality ennél már mélyebbre nem süllyedhet, a produkció első évada arról vált közismertté, hogy negyvenes, ötvenes éveikben járó nők mentek a kamerák kereszttüzében kergetni a szerelmet, csakhogy a másik oldalon, a hódítani vágyó, fiatal huszonéves csődörök között a saját fiaikat látták sorakozni. A résztvevőknek tehát meg kellett birkózniuk egyrészt azzal a tudattal, hogy a fiaik a hasonló, idősebb nőkre buknak. Másrészt a férfiaknak fel kellett dolgozniuk a tényt, hogy úgy csajoznak, hogy az anyjuk is ott van.

Fotó: TLC / Youtube Egyik interjúalanyunk, a MILF Manor 2. évadának Christinája a jobb oldalon

A MILF Manor nemrég, május 8-án tért vissza a második évadával a TLC-n, az új etap pedig nyilván még botrányosabb fordulatot ígért, mint az első. A premier apropóján leültünk a MILF Manor két női szereplőjével, két igazi amerikai MILF-fel, hogy egy Zoom-interjú keretein belül kikérdezzük őket az élményeikkel kapcsolatban.

A MILF Manor női szereplői az Indexnek többek közt arról beszéltek:

jobb-e fiatal férfival randizni, mint idősebbel,

sértésnek veszik-e, ha MILF-nek hívják őket,

vissza merik-e majd nézni magukat a tévében,

zavarja-e őket a magamutogatás, ami a realityk műfajában annyira domináns,

és szerintük tényleg meg lehet-e találni a szerelmet egy ilyen műsorban.

Amikor a MILF Manort bemutatták, a műsor jókora botrányt kavart. Sokan felháborodtak rajta, nem túl hízelgő jelzőkkel illették. Látták az első évadot?

Crystal: Csak részleteket láttam belőle, nem igazán nézek realityket. A közösségi médiában szembejött néhány komment, de a második évad olyan sokban különbözik az elsőtől, hogy nem lehet ugyanazt a vizes lepedőt ráhúzni erre. Rögtön az új évad első részében jön egy akkora csavar ugyanis, ami még egy olyan műsortól is meglepő, mint a MILF Manor.

Christina: Le a kalappal a producerek előtt, kitettek magukért, álmunkban se láttuk jönni azt, ami a második évadban ránk várt.

Mit gondolnak, tényleg olyan nagy ügy, amikor egy idősebb nő egy fiatalabb férfival randizik?

Christina: A mai világra főleg igaz, hogy semmit se lehet úgy csinálni, hogy mindenkinek megfeleljen. Egy idősebb nő, ha fiatalabb férfival randizik, ugyanúgy kritizálni fogják, mintha az idősebb férfiakat falná. Az embereknek le kéne nyugodniuk, hagyniuk másokat élni, én se kritizálok senkit a döntései, preferenciái miatt.

Crystal: Amíg legális életkorban van, senkinek semmi köze hozzá, hogy kivel randizok. Jó tapasztalataim vannak a fiatalabb férfiakkal. Volt, akivel három évig voltunk együtt, és a mai napig nagyszerű barátok vagyunk. Eddig tartott, megéltem a pillanatot vele, nem tartott örökké, de ez van. Nincs ezzel semmi baj, az emberek tényleg túl hamar vonnak le konklúziókat, és ítélkeznek mások felett. Ha így vagyunk boldogok, akkor mi van?

Miért kedvelik jobban a fiatalabb férfiakat az idősebbekkel, önökkel egykorúakkal szemben?

Christina: Ezt így nem mondanám, mert randiztam jó pár idősebb úriemberrel, volt, akivel szerelembe is estem. Idősebb és fiatalabb férfiakból is vannak rendkívüliek.

Crystal: Én nem válogatok. Ha fiatalabbal működik, akkor örülök. Ha idősebbel, akkor is, ugyanennyire. Nem utasítok el pusztán az életkora miatt senkit.

A MILF kifejezésről mi a véleményük, volt már olyan, hogy sértésnek vették?

Christina: Pár éve milfeztek le először, amikor a barátnőimmel buliztunk, és egy fiatalabb pasi odajött, hogy közölje velem, ritka dögös MILF vagyok. Én meg csak pislogtam rá, hogy és az mégis micsoda? Úgy gondolom, nincs ezzel gond, el kell fogadnunk a korunkat, és a tényt, hogy anyukák vagyunk. De egy anyuka nem lehet szexi? Nem lehet egy MILF cégvezető? Dehogynem!

Crystal: Bóknak veszem, mert azt jelenti, még mindig vonzó vagyok. Bőven akadnak azért olyan anyukák, nagymamák, akikhez bottal se nyúlna senki. Megnyugtat, amikor MILF-nek neveznek. Azt viszont már kevésbé veszem jó néven, ha „cougar”-nek neveznek, öregasszonynak érzem magam utóbbi hallatán.

Az ehhez hasonló realitykben sűrűn eltitkolják a szereplők elől, hogy melyik műsorba jöttek. Önök tudták, hogy ez a MILF Manor lesz?

Crystal: Nem, fogalmam se volt róla. Kicsit fel is háborodtam, hogy én nem erre írtam alá. A helyszínen azonban már nem lehetett mit tenni, sodródni kellett az árral, és bevallom, izgatott is lettem a lehetőségek miatt.

Fotó: TLC / Youtube Crystal (48), a MILF Manor 2. évadának egyik legkarakánabb szereplője

Christina: Annyit tudtam csak, hogy egy randizós műsorról van szó, de nem estem kétségbe, elvégre egy csomó dögös pasival zártak össze bennünket. Mi okunk lett volna panaszra?

Randizási szándékkal, maguktól jelentkeztek a műsorba, vagy hogyan találták meg önöket?

Crystal: A közösségi médiában posztoltam egy fotót magamról, Washington DC-ben készült, egy színpadon ültem, és tényleg egészen jól sikerült kis kép volt. Megtalálták valahogy, és úgy vélték, beillenék a MILF-ek közé a műsorba. Először azt hittem, szórakoznak velem, és valami átverésről van szó. Amikor jöttek a hívások, Zoom-interjúkat, találkozókat beszéltünk meg, akkor jöttem rá, hogy lehet, hogy ez a valóság.

Christina: Az ölembe hullott a lehetőség. 40 feletti nőket kerestek, és valaki beajánlott a műsorba. Nem egyik napról a másikra zajlik az ilyesmi, hosszú-hosszú procedúra volt. Olyan hosszú, hogy amikor végigcsináltam és mondták, hogy bekerültem, el se hittem. Benne leszek egy realityben? Megcsináltam? És az oroszlánrésze még csak eztán következett.

A MILF Manor híressé vált a bevállalós, extrém feladatairól. Elmennének újból a műsorba, ha a jelenlegi tudásukkal, tapasztalataikkal lehetőséget kapnának rá?

Crystal: Nem tudom, ki találta ki ezeket a feladatokat, de helyenként hajmeresztőek voltak. Jó muri volt még így is a forgatás, hogy néha minden hajszálunk az égnek állt, olyan kihívásokat kaptunk. Szerintem azonban mindkettőnk nevében mondhatom, hogy akármikor újracsinálnánk!

Christina: Ha rögtön a műsor után kérdezték volna meg ezt, nem biztos, hogy azt mondtam volna, hogy belevágnék újra. Most már azt mondanám, hogy igen. Rengeteget fejlődött a személyiségem, remek embereket ismertem meg, és mondhatom, hogy családdá váltunk néhányakkal. De legalábbis jó barátokra leltem a MILF Manorban.

A valóságshow-kban sűrűn előfordulnak feladások. Volt olyan pont a MILF Manorban, amikor ki akartak ugrani a játékból, mert úgy érezték, túl sok, amit kérnek önöktől?

Christina: Igen, erről senki se tud, de egyszer odamentem az egyik producerhez, hogy nekem itt volt elég ebből az egészből. Azért mentem oda, hogy párt találjak, szerelmet, de zavart a túl sok dráma, a nagyon vad személyiségek, és hogy mindenütt kamerák voltak körülöttünk. A rendes forgatások mellett folyamatosan interjúztattak minket, zöld hátteres jeleneteket kellett forgatnunk, amikbe az egyszeri néző bele se gondol, hogy mennyire kimerítőek idegileg. Ide-oda rángattak bennünket, egy napon besokalltam, és haza akartam menni. De összeszedtem magam végülis, és örülök neki, hogy végigcsináltam.

Crystal: Meg tudom érteni, tényleg durva volt néha.

Fotó: TLC / Youtube Christina (46) magabiztosan, de sose arrogánsan keresi a szerelmet az új évadban

Vissza merik majd magukat nézni a tévében?

Crystal: Mi partit csinálunk belőle, úgy 10-15-en tervezünk összejönni, az egyik barátnőmnek van egy házi mozija. Iszogatunk majd, nassolunk. Nyilván lesz bennem némi félsz, mert nem tudom még, a műsor milyen képet fog rólam rajzolni.

Christina: Izgatott vagyok miatta, abszolút, de én valószínűleg ennek az ellentettjét csinálom majd, szerintem kimegyek a tengerpartra, és elbújok a világ elől. Amikor a MILF Manor második évados reklámjait láttam, már az furcsa érzés volt számomra.

A randizós műsorok azért jócskán a külsőségekről szólnak, láthatóan sokat számít a szereplők teste, izmos kigyúrt férfiak, szálkás, szép nők kerülgetik egymást.

Christina: Fontos nekem a fitness valóban, de nem létszükség számomra, hogy egy férfi kigyúrt legyen. Ha megvan a vonzódás, akkor megvan. Eyecandy tekintetében tény, hogy senki nem fog csalódni egy olyan realityt nézve, mint a MILF Manor.

Crystal: Nem is lenne fair egy ilyen műsorban olyan embert castingolni, aki nem vonzó. Kínos lenne nézni, ahogy senkit nem tud felszedni, és csak szerencsétlenkedik.

A MILF Manorben a nőket se öltöztetik túl, elég kevés a ruha általában önökön. Ez mennyire feszélyező tényező?

Crystal: Szeretek szexin, ugyanakkor ízlésesen öltözni. Megmutatni egy kicsit a melleimből, a lábamból, a vállamból, a hátamból. De a MILF Manor azért minden botrányossága ellenére se az a műsor, ahol túltolnák a meztelenkedést. Láttam erről kommenteket, hogy túl sokat mutatunk, de ugyan már! Dögös nők vagyunk, jól nézünk ki, miért rejtegessük magunkat? Miért ne lehetnénk rá büszkék?

Christina: Keményen megdolgoztunk a külsőnkért, hogy ennyi idősen is így nézzünk ki. És bármennyire edzünk, odafigyelünk magunkra, mi se fogjuk tudni tartani ezt a szintet az örökkévalóságig. Senkinek se garantált a holnap, így a mát kell megélnünk.

Van olyan, akinek nem ajánlanák, hogy randizós műsorba menjen?

Crystal: Aki introvertált, az kerülje el a hasonló realityket, azt ajánlom. Minden nap forgatás van, a beszélgetéseink nem privátak, a feladatoktól kitörhet a frász egy olyan emberen, akit érdekel, mit gondolnak mások.

Christina: Nem árt, ha egy MILF Manorhoz hasonló műsorban vastag bőr van az ember képén, nagyon erős karizma, nyitottság kell hozzá. Teljesen idegen emberekkel kell interaktálni, állandóan új kihívások jönnek, huzamosabb ideig idegen helyen kell aludnunk. Nem egyszerű.

Mit gondolnak, tényleg meg lehet találni a szerelmet egy realityben?

Christina: Le kell szögeznem, hogy javíthatatlanul romantikus vagyok, de hiszek benne, hogy igen. Szerelembe lehet esni a kamerák előtt, csak nyitottan kell hozzáállni. Be kell vállalni, hogy az ember ország-világ szeme láttára sebezhetővé tegye magát. Vannak rá bőven példák, hogy emberek hasonló műsorokban jöttek össze, összeházasodtak és a mai napig boldogan élnek.

Crystal: Persze, celebsminkesként előfordult, hogy egy olyan nőt sminkeltem, aki úgy készült az esküvőre, hogy egy olyan műsorban ismerte meg a férjét, ahol a boldogító igen kimondásáig nem is láthatták egymást. Felszabadító, hogy a külsőségek nélkül előfordul, hogy két ember megtalálja a szerelmet. Akár egy ilyen műsorban is. Szerintem az a fontos, hogy mit csinál az ember a forgatás után, nem az, ami a felvételeken zajlik. Hogy engedjük-e, hogy a bántó kommentek szétszedjenek bennünket.

A MILF Manor minden szerdán, 20:00-kor jelentkezik új résszel a magyar TLC-n, és a hamarosan induló MAX-on is elérhető lesz.