Hátborzongató, hogy a való életben elrabolt színész alakítja a film egyik rendőrnyomozóját

A tavalyi Imázsia Filmnapok folytatásaként idén május 24–28. között rendezik meg a 2024 Imázsia Kínai Filmhetet az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A program gazdagabb az előző évinél, a kínálatban hat nagyjátékfilm, két kisfilmes blokk és egy irodalmi kísérőrendezvény szerepel.

A vetítésekre kínai filmes vendégeket is várnak, így találkozhatunk többek közt a programban szereplő Egy lány Hunanból című klasszikus filmalkotás rendezőjével, Hszi Feijel, a Mr. Wu című izgalmas thriller rendezőjével, Ding Senggel, illetve a Pekingi Filmakadémia dékánja, Vu Guanping is Budapestre utazik, hogy kicsit közelebb hozza a nézőkhöz a kínai alkotásokat.

Fotó: Imázsia Kínai Filmhét Részlet Egy lány Hunanból című filmből

Az Imázsia Kínai Filmhét elsődleges célja, hogy a kínai filmművészet és filmgyártás kiemelkedő filmjeiből ízelítőt adjon a magyar nézőknek, illetve hogy magyar résztvevőknek – alkotások bevonásával – lehetőséget teremtsen közép- és hosszú távon valódi kapcsolódások kialakítására a két ország filmrajongói és filmesei között.

A gyerekházasság társadalmi hatása

A filmhéten öt kínai és egy magyar játékfilmet tekinthetnek meg az érdeklődők. Mindegyik eltérő szempontból jelentős, írják a szervezők a közleményükben.

Az eseménysorozat első vetítése a 2018-as Élek, halok, gazdagodok, amely az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb közönségsikere volt az akkor elsőfilmes Wen Muye rendezésében. A film továbbra is a húsz legnagyobb bevételt hozó kínai mozialkotás között található hazájában. Bár komoly témaként

a gyógyszeripari vállalatoknak kiszolgáltatott kisemberek nehéz helyzetét is körbejárja,

de mindezt olyan vígjátéki elemekkel gazdagítja, hogy az elgondolkodtató tartalom mellett is garantált a vidám szórakozás.

Fotó: Imázsia Kínai Filmhét Részlet az Élek, halok, gazdagodok című filmből

A hétvégén két klasszikust tekinthetnek meg a nézők, a Pekingi történetet és az Egy lány Hunanból című filmet. Előbbi a régi Peking már-már elfeledett világába, utóbbi a festői dél-kínai vidékre kalauzolja a nézőket. A Pekingi történet mind a mai napig az egyik legnépszerűbb klasszikus alkotás Kínában. Az Egy lány Hunanból című film részt vett az 1987-es Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard szekciójában, majd ez lett az első szárazföldi kínai film, amely az Egyesült Államokban is forgalmaztak.

A film egyébként az egyes vidéki falvakban régen szokásban volt gyermekházasság társadalmi következményeit mutatja be – egy fiatal lány sorsát követve.

A film rendezője, Hszi Fei a magyar nézők számára is ismerős lehet, hiszen tavaly már ellátogatott hazánkba, amikor az 1993-ben Arany Medve-díjjal jutalmazott Lelkek tava című filmjének felújított változatát Európában elsőként mutatták be az Uránia Nemzeti Filmszínházban, az Imázsia Filmnapok keretében. A kínai filmművészet meghatározó veteránja idén is elfogadta a meghívást, az Egy lány Hunanból vetítésén ismét találkozhat vele a hazai közönség.

Megtörtént emberrablás

A Mesterjátszma című magyar film, úgy tűnhet, kilóg a sorból, mégis kapcsolódik Kínához, hiszen a lebilincselő thriller tavaly szeptemberben megjárta Fuzhout, ahol a 10. Silk Road Film Fesztiválon vett részt. Tóth Barnabás rendezőt a filmen kívül kínai útjának élményeiről is kérdezik.

A Mr. Wu című film az Ázsiában méltán szupersztár Andy Laun kívül számos színésznek kínál jutalomjátékot, a nézőknek meg egy feszülten izgalmas másfél órát. A rendező már számos alkalommal forgatott közösen Jackie Channel is, amiből már sejthető, hogy számára az akciódús közönségfilmek jelentik a legkomfortosabb terepet. A film alapját egy megtörtént emberrablás adta. A közönségtalálkozó vendége a rendező, Ding Sheng.

Külön hátborzongató érdekesség, hogy a való életben elrabolt színész alakítja a film egyik rendőrnyomozóját.

A program legfrissebb játékfilmje pedig egy ifjú kínai rendező, Gu Xiaogang legújabb alkotása, A Nyugati-tó partján, amely áprilisban került a kínai mozikba, és a Hangzhouban található varázslatos Nyugati-tónál és annak környékén játszódik, ahol

egy asszonyt próbál egy csaló szervezet karmai közül kiszabadítani a fia.

A sötét hangulatú film egyelőre nagyon jól teljesített a mozikasszáknál is, amiben az egyedi és aktuális történet, a felkapott rendező és a kínai lányok egyik új kedvence, Vu Long is szerepet játszhat.

Könyvek és rövidfilmek a programban

Az Uránia Nemzeti Filmszínház Csortos termében az esti vetítések előtt egy-egy rövidfilmválogatásból is szemezgethetnek az érdeklődők. A FilmKóstoló Első és Második fogása is tartalmaz magyar rövidfilmeket a BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál jóvoltából. Deák Kristóf Best Game Ever, Kis Hajni Last Call és Tóth Barnabás Susotázs című alkotásai mellett a kínai rövidfilmeket a Pekingi Filmakadémia végzős mesterhallgatóinak vizsgafilmjeiből válogatták. Ezek ingyenesen, előzetes regisztrációval látogathatók.

A filmhéten a színpadi közönségtalálkozókon és beszélgetéseken kívül a Kortárs Kínai Könyvklub legújabb eseménye is az Urániába költözik, egy rendhagyó könyvklubra. A közös szervezésű programon kínai irodalmi és filmes szakemberek járják körbe a film és irodalom sokrétű kapcsolatát annak apropóján, hogy a Pekingi történet, az Egy lány Hunanból, A Nyugati-tó partján, sőt a Mesterjátszma című film is lényegében irodalmi feldolgozás, vagy irodalmi mű inspirálta.

Zombory Klára műfordító, a Könyvklub háziasszonya a garancia arra, hogy ez a program új szemszögből világítja meg nem csupán az irodalmat, hanem a filmművészetet is.

A filmhét hivatalos megnyitójára 2024. május 25-én, szombaton kerül sor az Uránia dísztermében, a Pekingi történet című filmklasszikus vetítése előtt.