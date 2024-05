Furiosa elvérzett a mozipénztáraknál

Hiába időzítették az Egyesült Államokban egy nemzeti ünnepre az új Mad Max film megjelenését, ez nem sokat segített a végeredményen. A Furiosa: Történet a Mad Maxból című mozi súlyos vérszegénységgel küzdött a debütálásakor. A Memorial Day ünnepi hétvégéjén négy nap alatt mindössze 31 millió dollárt – mintegy 11 milliárd forintot – hozott, ami nem sok jóval kecsegtet a Warner Borthers számára, tekintve, hogy az alkotás gyártási költségei egészen 168 millió dollárig (59 milliárd forint) rúgnak.

A nemzetközi piacon sem robbant nagyobbat a film. A Variety beszámolója szerint további 75 régióból is mindössze 33 millió dollárt szerzett a hétvégén, így világszerte nagyjából 60 millió dollár bevételről beszélhetünk. Kiadási oldalon ehhez még hozzájönnek a sajtókörutak és a plusz reklámköltségek – köztük a kiutazás a Cannes-i fesztiválra –, ami még inkább tragikus képet fest a Mad Max-film helyzetéről.

Történt ez annak ellenére, hogy mind a szakmai, mind a közönségértékelés elég magas a filmnél. A Rotten Tomatoes oldalán cikkünk megjelenésekor mindkét tétel 90 százalékon áll – az Indexen megjelent kritika is 8 pontot adott rá a 10-ből.

Három évtizede nem volt ilyen

Az sem mentette meg a filmet, hogy komoly alkotói gárdával dolgozott. A címszerepet az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendő színésznő, Anya Taylor-Joy alakította, akit olyan filmekben láthattunk többek közt, mint A vezércsel, a Széttörve, vagy az Utolsó éjszaka a Sohóban. Mellette a Thor-filmek sztárja, Chris Hemsworth látható a vásznon. A rendezői székben a Mad Max-filmek legendás alkotója, George Miller foglalt helyet.

A szakértők szerint a probléma sokrétű, aminek egyik oka, hogy olyan színészekkel kellett eljátszatni a filmet, akik nem voltak részei az eredeti, legendás franchise-nak, de még csak nem is játszottak korábban Mad Max-filmekben.

Hasonlóra volt már példa több, a Disney égisze alatt született Star Wars-alkotásnál ha csak a Han Solo-filmet nézzük – minden minőségi vitát félretéve. De még akkor sem könnyű az eredeti filmek bevételét hozni, ha egy új alkotásnál jól állnak a csillagok. A legfrissebb Éhezők viadala-film, amiben már nem Jennifer Lawrence játszott, több mint 300 millió dolláros bevételével noha jócskán behozta 100 milliós költségeit,

meg sem közelíti az eredeti, 2012-es film majd 700 millió dolláros sikerét.

Mindennek ellenére a Warner Brothers nem húzott a film gyártási költségein, így a majd 170 milliós kiadás, plusz a reklámköltségek nagy vállalásnak számítanak, amit az eddigi számok alapján úgy tűnik, nem biztos, hogy képes lesz behozni a film.

A történet pikantériája, hogy a Furiosa egy hétvégén debütált az új Garfield-filmmel, amit szintén nem sikerült lenyomnia.

Mindkét alkotás 31 millió dollárt hozott be a nyitó, ünnepi hétvégén, csak míg a The Garfield Movie 60 millió dollárból készült, és a nemzetközi bevételekkel már most behozta gyártási költségeit, a Mad Max-film még küzd ezzel.

A Variety információi szerint az elmúlt mintegy harminc évben nem volt ilyen alacsony a Memorial Day hétvégéjén a mozik bevétele, amin minden friss alkotás keményen elhasalt. Mindazonáltal a szakemberek bizakodnak abban, hogy a nyári bluckbuster filmek már az elvárt bevételeket hozzák a kasszáknál, de némi aggodalom még mindig van a levegőben.