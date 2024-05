Nicolas Cage új horrorfilmje, az Amikor leszáll az éj képtelen akár csak egyetlen percig leplezni a tényt, hogy Zs-kategóriás néznivaló, merthogy az első jelenettől kezdve olyan alacsony minőséget céloztak be vele a készítők, aminél lejjebb véletlenül sem lehetne lőni. A rendező, Benjamin Brewer és csapata önmagukat gáncsolják ki azzal, hogy egy innen-onnan összelopkodott, mindenfajta eredetiséget nélkülöző fércmunkát tettek le elénk az asztalra. Abból a fajtából, amit az olykor felfedezhető ügyetlen bájossága ellenére egy idő után kihívás nem félbehagyni, és kijönni a háromnegyedénél a moziból.

Posztapokaliptikus történetről van szó, de senki ne számítson The Last of Us-féle történetmesélésre, itt a megfáradt családapa, Paul (Nic Cage) kiégett arccal rostokol a kietlen tájon, mindenféle narráció vagy értelmes aláfestés nélkül – és vicces módon mindez akár hatásos is lehetne, a főszereplőnek még mindig van egy összetéveszthetetlen karizmája, de az operatőr olyan rémes munkát végzett, úgy rázza a kameráját folyamatosan, hogy még a szebb tájképeket is tönkrevágja az amatőrségével.

Az egy dolog, hogy a „shaky cam”-től agyvérzést lehet kapni, de sajna az Amikor leszáll az éj a cselekmény tekintetében is hasonlóan alpári igénytelenséget mutat fel.

Csak egy jelenetet kiemelve, a film elején a világvégével és a rájuk vadászó szörnyekkel küszködő főhős rászól a vacsoraasztalnál a fiaira, Joseph-re (Jaeden Martell) és Thomasra (Maxwell Jenkins) és egy, a fejében valószínűleg még költőien hangzó, kimondva azonban inkább kínos kérdést tesz fel a tinédzsereknek, ami úgy hangzik: „Hát, mik vagyunk mi, emberek vagy állatok?” Aztán a kését az asztalba vágja, és felkiált, hogy „persze, hogy emberek!” ... a fiai meg követik a példáját az asztal kilyuggatásában.

Ennél Nic Cage-esebb dolgot az elmúlt öt-tíz évben nem láttunk, pedig a színész vért izzadva igyekszik, hogy menetrendszerűen alulmúlja magát. Hiába beszélünk egy Oscar-díjas amerikai sztárról, Nic Cage egyre lejjebb süllyed, köszönhetően annak, hogy vagy titokban rajong a trash-ért, vagy annyira kell neki a pénz, hogy nem szégyell olyan borzalmakban szerepet vállalni, mint az Amikor leszáll az éj.

Ez a film teli van komolyan vehetetlen párbeszédekkel, és a dialógusokat tekintve a forgatókönyvíró, Michael Nilon legalább annyira elhasal, mint Frank Mobilio a vágóképekkel. Ennél slendriánabb megoldást a világvége elmesélésre, mint amit itt kapunk, még egy ötödik osztályos se tudott volna kitalálni, de biztos, ami biztos alapon az Amikor leszáll az éj úgy összességében a világépítés tekintetében megbukik.

Képtelenek ugyanis az alkotók logikusan felvázolni, hogy mi okozta az emberiség bukását, mik ezek a lények, amik vadásznak a szereplőkre. Végső soron pedig az se megy nekik, hogy bevezetés-tárgyalás-befejezés szakaszokra bontsák a sztorit, és a karakterek jellemfejlődjenek, eljussanak valahova a befejezésre. Emiatt mi, nézők is úgy állunk fel a film elől, hogy kidobtunk 90 percet az életünkből. Ami a legszomorúbb ráadásul, hogy a filmbe belefeccölt másfél óra legalább háromszor annyinak tűnik, mint valójában, a vontatott és sehova sem tartó mesélés miatt.

Hogy ne csak üssük, az Amikor leszáll az éjnek megvannak azért minden gyatrasága ellenére az erényei. Ott vannak például a szörnyetegek, amelyek egészen ötletes külsőt kaptak, hosszúkás fejükkel és a legrosszabb rémálmaink által inspirált, hátborzongató módon vigyorgó ábrázatukkal többször is képesek voltak ránk hozni a frászt. Hirtelen ijesztgetés ebben a filmben talán csak egy van, de amikor a bestiák a vásznon voltak, akkor azért Nic Cage ihletetlen játéka ide, béna és kedvelhetetlen tinédzserek oda, képes volt megragadni a figyelmünket ez az új horror.

A vázlatossága az, ami végső soron rányomja a bélyegét az Amikor leszáll az éjre, egyszerűen nem tudták eldönteni a készítők, hogy kamaradrámának, túlélős horrornak, posztapokaliptikus szerelmi drámának, vagy éppen jumpscare-ekkel megspékelt felnövéstörténetnek szánják-e a filmet.

Sok szék között estek a pad alá, ami tragikus, mert ilyen kreatívan összerakott szörnyek bizony egy jobb horrorba illettek volna.

Az Amikor leszáll az éj minden, csak nem jó. Főleg, hogy mostanában milyen árak vannak, ebben a filmben a legnagyobb horror, hogy azt várja tőlünk bárki, hogy közel háromezret csengessünk ki a mozijegyért. Holott még az is ijesztőbb és szórakoztatóbb ennél, ha azt nézzük inkább, ahogy a pók fonja a hálóját a szobánk sarkában. Ráadásul utóbbi ingyen van.

4/10

Az Amikor leszáll az éj szinkronnal tekinthető meg a magyar mozikban.