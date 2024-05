Hugh Jackman megszenvedte a tömegnövelést, de 55 évesen is tökéletes Rozsomák

Még Ryan Reynolds álla is leesett a forgatáson Hugh Jackman átalakulását és munkáját látva. Ez nem is különösebben meglepő, hiszen az előzetes információk szerint 55 évesen is sikerült elképesztő fizikai formába lendülnie a Deadpool és Rozsomák forgatása alatt, még úgy is, hogy a tömegnövelés korántsem a kedvence az ausztrál színésznek.