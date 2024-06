Előzménysorozatot kap az Az

Bill Skarsgard lesz a főszereplője és executive producere az Az előzménysorozatának, a Welcome To Derrynek, mely a Maxre érkezik majd. A svéd színész és producer korábban az Az című filmben, és annak folytatásában, az Az – Második fejezetben a Derry várost rettegésben tartó Pennywise szerepében tűnt fel.

Ismét Bill Skarsgard alakítja majd Pennywise-t az Az filmek előzménysorozatában, a Welcome to Derryben – írja a Deadline.

A Warner Bros. által gyártott sorozatban a svéd színész újra összeáll az Az filmek rendezőjével, Andy Muschiettivel, Barbara Muschietti producerrel, Jason Fuchsszal, a második rész társproducerével, továbbá két másik producerrel, Roy Leevel és Dan Linnel is.

A Stephen King Az-univerzumának világában játszódó Welcome To Derry a filmekhez hasonlóan szintén az író regényén alapul. Bill Skarsgardhoz csatlakozik majd Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk és James Remar is.

A svéd színészt nemrégiben a John Wick negyedik részében láthattuk, de korábban szerepelt A hollóban, a Nosferatuban és a Barbárban is.