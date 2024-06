Rangos nemzetközi elismerést kapott a Kék Pelikan

A Cartoons on the Bay nemzetközi fesztiválon a legjobbnak járó díjat kapta Csáki László animációs dokumentumfilmje, Olaszországban. A Kék Pelikan valós eseményeket feldolgozó szellemes, nosztalgikus történet néhány srácról, akik hamisított vonatjegyekkel utaztak Nyugatra a kilencvenes évek derekán.

Vasárnap véget ért az olaszországi animációs fesztivál, a Cartoons on the Bay, amely a mozis, a transzmédia és a televíziós alkotások javát vonultatja fel évről évre. Az esemény fő szervezője a Rai Com és különböző olasz tengerparti helyszíneken tartják.

Első díj

A döntés indoklásában a zsűri kiemelte a Kék Pelikannal kapcsolatban a „cinéma vérité eklektikus újragondolását, amely egyedi és innovatív stílusban ünnepli a szabadságot.” Ennek mentén, a Cartoons on the Bay fesztivál

legjobb egész estés animációs film díját Csáki László alkotása nyerte el.

A Kék Pelikanról az Index is többször írt. Az animációs film gerincét megtörtént események adják, de nem klasszikus dokumentarista műfajban került a nézők elé, hanem vicces rajzfilmként. Sztorijának lényege, hogy a '90-es években, amikor a határok a már nyitva voltak, de a fiataloknak nem volt pénze, hogyan oldották meg okosba' kalandozásaikat.

Csáki László, a Magyar Filmszemlén és a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon többször díjazott, Balázs Béla-díjas író-rendező éveken át készített interjúkat olyan érintettekkel, akiknek az életére sorsfordító hatást gyakoroltak azok az utazások, amelyeket a kék Pelikan indigóval hamisított vonatjegyek tettek lehetővé.

Megy a következő fesztiválra

Az április elején bemutatott film az ő történeteik humoros, rendszerkritikus és heistfilmes elemeket felvonultató, korabeli magyar slágerekkel teli – Bonanza Banzai, Kispál és a Borz, Hiperkarma – feldolgozása, méghozzá

Magyarországon egyedülálló módon animációs dokumentumfilm formájában.

A film még mindig látható a hazai mozikban, és igazi nyári csemegeként hamarosan a kertmozik és más szabadtéri vetítőhelyek műsorán is felbukkan. Az eddig több mint 15000-es nézettséget elért alkotás legközelebb az Annecy Fesztiválon versenyez, amely az animációk világelső seregszemléje.