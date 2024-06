Megérkezett a Venom 3. első előzetese

Megérkezett a Venom-trilógia befejező részének várva várt első hivatalos előzetese. A Venom: The Last Dance címet viselő filmben Tom Hardy a Marvel egyik legnagyszerűbb és legösszetettebb karaktereként tér vissza.

Hétfő délután befutott a várva várt Venom: The Last Dance első hivatalos előzetese, amelyet eredetileg 2024 nyarán mutattak volna be, de a filmipar dolgozóinak sztrájkja miatt félbeszakadt a forgatás. A harmadik, befejező rész forgatása végül 2023 novemberében indult újra, a 118 napos színészsztrájkot követően.

A trilógia utolsó filmjében a 46 éves brit színész, Tom Hardy által alakított Eddie Brock és Venom menekülőre fogja, ugyanis kettejük világa üldözőbe veszi a párost.

A hurok egyre jobban szorul körülöttük, ezért egy végzetes döntés meghozatalára kényszerülnek, amellyel véget ér Venom és Eddie utolsó tánca – írja a Variety.

Az előzetesben Tom Hardy egy hatalmas, Venom szülőbolygójáról származó szimbiótával néz szembe, ráadásul a kormány ügynökei is vadásznak rá. Rengeteg szimbióta-akciót láthatunk, valamint egy jelenetet, amelyben Hardy egy szupergyors, venomizált lovon lovagol. Hardy mellett a Ted Lasso sztárja, Juno Temple és a Doctor Strange az őrület multiverzumában színésze, Chiwetel Ejiofor is feltűnik.

A közelmúltban a rajongók Venomot a Pókember: Nincs hazaút című film utójelenetében láthatták. Ebben a gonosztevő megérezte dr. Strange (Benedict Cumberbatch) szerencsétlen multiverzumvarázslatának hatását, amely különböző Pókember-gonoszokat szállított a Marvel-moziuniverzum (MCU) fővonalába. A Venom 2. – Vérontó című film végén a szimbióta gonosztevő az MCU-ba teleportálódott, és Tom Holland Peter Parkerét látta egy híradóban, de a Pókember: Nincs Hazaútban visszaszippantották a saját világába – ám csak azután, hogy hátrahagyott egy ragacsos darabot a szimbiótájából.

A Venom 3-at a Sony 2022-ben a CinemaConon erősítette meg a két korábbi film sikere után. Az eredeti Venom 856 millió dollárt hozott a jegypénztárakban világszerte, a Vérontó pedig 502 dollárt hozott a világjárvány alatti debütálás alatt.

Az első két Venom-film írója, Kelly Marcel a franchise harmadik részével debütál rendezőként. A forgatókönyvet Tom Hardyval együtt írta. Marcel és Hardy Avi Arad, Hutch Parker, Amy Pascal és Matt Tolmach mellett producerkedik.

A Venom: The Last Dance októberben érkezik a mozikba.