Star Wars-készítő az Indexnek: A rajongóknak az a dolguk, hogy gyűlölködjenek

A Star Wars: Az akolitus című új sorozat a messzi-messzi galaxis egy olyan időszakába, a Köztársaság Fénykorába kalauzol, amelyet a tévéképernyőn és a mozivásznon eddig nem láthattunk kibontakozni. A történet szerint 100 évvel az előzményfilmek eseményei előtt járunk, amikor a jedik rendje még erős, szilárd és megingathatatlannak tűnik – ám, a háttérben olyan, gonosznak tűnő erők kezdenek mozgolódni, amelyek megbonthatják ezt az egészet. A Star Wars: Az akolitus nemcsak azért keltette fel sokak érdeklődését, mert az eddigi Star Wars-sorozatokhoz képest eddig soha nem világrendet mutathat a nézőknek, hanem azért is, mert a sztorija várhatóan a gonoszokra, a Sithekre erősen fókuszál majd. Eközben pedig egy thrillerbe hajló nyomozás is kibontakozik benne egy elszánt jedi-mesterrel a középpontban.

Az új Star Wars-sorozat első két epizódja június 5-én érkezik idehaza is a Disney+-ra, a közelgő premier alkalmából a produkció író-rendezőjét, a netflixes Russian Doll című sci-fi széria alkotójaként is ismert Lesyle Headlandet kérdeztük egy kerekasztalos interjú során.

A Star Wars: Az akolitus show-runnerje az Indexnek arról beszélt,

milyen pozíciót jelent a Sithek rendjén belül az akolitusé,

mit gondol a Star Wars-rajongók toxikusságáról,

és látta-e, hogy a sorozat egyik előzetesében felbukkanó fényostor mekkora felbolydulást okozott a Redditen.

Az akolitus nem egy gyakran használt kifejezés, a Sithek rendjén belül milyen pozíciót takar, hogyan írná körül?

Elég nagy spoiler lenne, ha erre pontosan válaszolnék. Maradjunk annyiban, hogy a Sitheknél uralkodó a kettő szabályát vettem alapul, ami ugyebár azt takarja, hogy mindig van egy mester és egy tanítvány. Egyikük a hatalom birtokában van, míg a másik megkaparintaná magának. Ami a legérdekesebb ebben a dinamikában, hogy a tanítvány hogyan lép a mestere helyébe, miképp vált pozíciót tulajdonképpen, és fogad fel maga mellé saját tanítványt. Ezt a váltást igyekeztem új nézőpontból, egy eddig ritkán látott korszakban elhelyezve újraértelmezni.

A Star Wars bővelkedik az ikonikus pillanatokban, melyik volt ezek közül ön számára a legemlékezetesebb?

Az egyik kedvenc pillanatom egyértelműen Grogu behozatala A mandalóriban. Azt mondtam magamban, hogy ez a legzseniálisabb dolog, amit valaha láttam. Ha kicsit korábbra megyek vissza, akkor A klónok támadása film végét emelném ki, ahogy Padme Amidala és Anakin Skywalker húsvér és robot kezei összefonódnak az utolsó jelenetekben az esküvőjükön, nagyon megmaradt bennem, ahogy felvették ezt az intim momentumot. Gyönyörű utalás volt rá, hogy mi történik majd kettejükkel a későbbiekben.

A Star Wars: Az akolitus száz évvel az előzményfilmek eseményei előtt játszódik, miért pont ezt az időperiódust választották a sztori hátteréül?

Egyfajta szabadságot adott nekem az alkotói munkám során, mert elhatárolódhattam az eddig elmesélt történetektől, a Skywalker-saga főbb eseményeitől is távol maradhattam. A Star Wars: Az akolitus megállja a helyét önmagában, így lehetőséget nyújt azoknak is, hogy bekapcsolódjanak a messzi-messzi galaxis történetébe, akik eddig valamiért elkerülték azt. Ehhez a sorozathoz nem kell tisztában lenni sem a Birodalom felemelkedésével, sem a lázadással, úgy is értelmezhető a cselekménye. Nyilván segít, ha a néző legalább annyit tud, hogy pontosan micsoda-kicsoda egy jedi, de arról a popkultúra már gondoskodott. Nem hiszem, hogy bárkinek magyarázni kellene.

Mennyire érzi a Star Wars-rajongók nyomását? Ez a fandom különösen ismert arról, hogy toxikusak, kikezdik az alkotókat és semmi nem elég jó nekik.

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy én magam is mekkora Star Wars-rajongó vagyok. A rajongásom pedig nyilván azzal járt, hogy rengeteg Star Wars-tartalmat fogyasztottam. Amennyi pozitív és a franchise-t még mindig imádó tartalomgyártó van, pont annyi a túlságosan kritikus, mindent magára vevő ember az interneten. Nem válogattam közöttük, elolvastam, meghallgattam minden rajongói véleményt. Képes voltam négyórás videókat megnézni azzal kapcsolatban, hogy egyesek mennyire nem szeretik a Rian johnson által készített Az utolsó jediket. Néha Star Wars-podcastokra aludtam el. Ismerem ezt a rajongói közeget, mint a tenyeremet. Én is a fandomból jövök, és belátom,

a rajongóknak az a dolguk, hogy gyűlölködjenek, ám néhányan annyira vehemensen csinálják már, mintha a munkájuk lenne.

Remélem, boldoggá teszem őket azzal, hogy most én is csinálok egy új Star Wars-sorozatot, mert újfent gyárthatják az utálkozó videókat, posztokat, amelyek nyilván bevételt hoznak ezeknek a tartalomgyártóknak. Ezúton is üzenem nekik, hogy szívesen!

A Redditen nagy felbolydulást keltett, amikor az egyik előzetesben fényostort villantott az egyik jedi. Erről az ötletről mit tud nekünk mesélni?

Ez az, amit egyáltalán nem értek! Az ostorrá alakítható fénykard már egy ideje a kánon része, a Köztársaság Fénykora regényekből ismert dolog. Nagyon meglepett a rossz fogadtatása, mert arra számítottam, hogy az emberek majd izgatottak lesznek, hogy végre akcióban láthatják felvillanni. Eddig csak nyomtatott formában találkozhattak a fényostorral a nézők, nemcsak a jelenlegi, hanem a régebbi, mostanra Legendáknak számító könyvekben is használt fegyver volt. Tegyük hozzá, a legtöbbször a Sithek használták a fényostort, hozzájuk kapcsolódik, nálunk viszont egy tapasztalt jedi-mester, Vernestra Rwoh kezében láthatják majd a rajongók, de mondom... még maga a karakter sem új, Vernestrát a Köztársaság Fénykora olvasói jól ismerhetik.

A háttere nagyjából annyi, hogy fiatal jediként a karakter megalkotta a fényostort, ám mestere elől rejtegetnie kellett, hiszen a sötét oldalhoz kapcsolódik, az agresszív harcmodor miatt, amelyet megkövetel ez a fegyver. Vártam a gratulációkat, aztán mindenki úgy reagált, hogy „gyűlöljük”.

A tősgyökeres Star Wars-rajongóknak mi olyat tud nyújtani ez a sorozat, amiért érdemes lesz nézniük?

A Star Wars: Az akolitusban nem spóroltunk a fénykardokkal és a párbajokkal. Érdemes lesz a jobban informált nézőknek easter eggeket keresgélniük, azokból is rejtettünk el jó párat. Nem csak a kánonhoz kapcsolódót, mint a már említett fényostor, hanem a Legendákból is szemezgettünk, régen látott idegen lényeket, fajokat is behoztunk a szériába. Remélem, ezek miatt legalább felcsillan majd néhány rajongó szeme.

A Star Wars: Az akolitus június 5-én, szerdán érkezik meg a Disney+-ra az első két részével, a teljes évad nyolc részből áll majd, és a folytatás heti rendszerességgel debütál a platformon.