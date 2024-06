Francis Ford Coppola akkor sem tud botrány nélkül filmet rendezni, ha ő fizeti az egészet

Ahogyan karrierje során nemegyszer, az Apokalipszis most című klasszikus után ismét temérdek pénz ölt saját filmjébe az olasz származású Francis Ford Coppola. A rendező sokat kockáztatott a májusban bemutatott Megalopolis című filmmel, a szakértők szerint azonban ezúttal is sikerült bizonyítania hozzáértését. Öröme viszont nem lehet felhőtlen, ugyanis a forgatás során több botrány is kirobbant körülötte, a stábtagok tömeges elbocsátása mellett pedig azzal is megvádolták, hogy több női statisztát is meg akart csókolni.

Évtizedek óta a legjobb filmrendezők között tartják számon, valamiért mégsem alakul sosem zökkenőmentesen egy forgatás sem, ha a filmnek köze van az olasz származású filmrendezőhöz, Francis Ford Coppolához.

A most 85 éves Coppola a múlt hónapban ismét visszatért Cannes-ba a Megalopolis című filmjével, karrierje egyik álomprojektjével, amelyet már több mint 40 éve szeretett volna elkészíteni. Az ötszörös Oscar-díjas szakembernek ez volt az első filmje a Twixt 2011-es debütálása óta – amelynek zenéjét egyébként Magyarországon készítette el.

Mindez azonban korántsem meglepő, hiszen Coppola annak ellenére, hogy a szakma egyik legelismertebb képviselője, mindig is önfejű volt, és saját művészeti kifejezésére koncentrált ahelyett, hogy komoly pénzekért vállaljon olyan projekteket, ahol nem marad meg a szabadsága.

Mindez persze korántsem teszi egyszerűvé az ő tevékenységét, hiszen a legtöbb szerelemprojektje rendkívül nagy kockázat volt, mert temérdek pénzt ölt ezekbe, a sikerük azonban nagy kérdőjel volt, elég csak az Apokalipszis most című klasszikusra vagy A keresztapa-trilógiára gondolni. Ebbe a sorba állt most be a Megalopolis című alkotással is.

A fesztivál előtti pletykák nagy része ugyanis a film nagysága mellett sokkal inkább Coppola legújabb botrányaitól volt hangos. A rendező még birtokait is eladta, hogy 120 millió dollárt fektethessen be a film elkészítésébe, ami önmagában nem is lenne probléma, azonban a híresen öntörvényű rendező magatartására rengeteg panasz érkezett a film készítése során.

Kirúgott stábtagok és zaklatás

Korábban arról érkeztek a hírek, hogy a filmjeire híresen rengeteget költő Coppola több stábtagtól is megvált decemberben, majd ezt követően többen önkéntesen hagyták ott a produkciót, ami amiatt sokáig aggályos volt, mivel az alkotás temérdek speciális effektet tartalmaz, amelyet csak az igazán hozzáértő személyek tudnak megfelelően elkészíteni.

A botrányairól a The Guardian egy hosszú cikket is közölt, amelyből kiderült, hogy a stábnak többször is problémája akadt az öntörvényű rendezővel, aki mindezt általában azzal magyarázza, hogy neki megvannak a saját módszerei, amiket vagy megtanul valaki kezelni, vagy nem kell együtt dolgozniuk.

Mindez persze a művészvilágban korántsem egyedülálló jelenség, az már jóval aggasztóbb, hogy a film készítése során őt is zaklatással vádolták meg kollégái.

az állítások szerint ugyanis megesett, hogy Coppola női statisztákat próbált megcsókolni a forgatás során.

Válaszul az egyik executive producer, Darren Demetre azt mondta, hogy „soha nem tudott zaklatásra vagy rossz viselkedésre vonatkozó panaszokról a projekt során”.

A The New York Times újságírójának Cannes-ban a filmrendező A keresztapa című filmekről is beszélt. Elmondta, hogy hiába tudta, hogy mindegyik film hatalmas siker lesz, nem akart mindenáron megragadni a gengszterfilmeknél, ugyanis mindig is olyan rendező volt, aki állandóan új témákra vágyott, és nem volt rest emiatt váltani sem – még akkor sem, ha nem egy népszerű történetről van szó.

A filmjeim pont azért lettek olyan sikeresek, mert mindig sikerült megtalálnom egy másik stílust. Amint eggyel elkészültem, mindig azon agyaltam, hogy ezúttal milyen vizekre evezzek

– hangsúlyozta Coppola.

(Borítókép: Francis Ford Coppola 2024. május 17-én Cannes-ban. Fotó: Rocco Spaziani / Getty Images)