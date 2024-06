Jövőre érkezik a TV2-re a tízrészes Hunyadi-sorozat

A jövő év elejére érkezik a TV2 képernyőjére a Hunyadi János életét bemutató tízrészes sorozat – jelentette be Lengyel Balázs rendező.

A film Bán Mór Hunyadi című regénysorozata alapján készült. A rendező nagy kihívásnak nevezte, hogy a színészeknek számos nyelven kellett megszólalniuk, hiszen rengeteg helyszín jelenik meg, köztük a hadjáratok során érintett birodalmak. Hozzátette: a színészek alázattal, fegyelmezettséggel kezelték a nyelvhasználatból adódó nehézségeket, sokaknak az alapoktól kellett kezdeniük a nyelvtanulást. A szereplők például törökül és olaszul is megszólalnak a filmben.

Az előkészítő munkálatok három évig, a forgatás egy évig tartott.

Nagypál Orsi, az alkotás másik rendezője pedig arról beszélt, hogy a mű alapját jelentő regényt elolvasva hitelesebben tudott dolgozni, a szereplők életkörülményeit, szokásait plasztikusabban meg tudta jeleníteni. Hozzátette, hogy az egyes jelenetekben megjelenő török nyelv komoly kihívást jelentett számára, nehéz volt instrukciót adni úgy, hogy nem ismeri a nyelvet.

Rujder Vivien, aki Hunyadi feleségét, Szilágyi Erzsébetet formálja meg, azt mondta, hogy régóta nagyon szeretett volna egy kosztümös filmben szerepelni. Nagyon tetszettek neki a ruhák, ám amikor napi 12-16 órát viselte ezeket, rájött arra, hogy nem könnyű a nehéz és szűk darabokban létezni.

A Hunyadi Jánost alakító Kádár L. Gellért felidézte, hogy a forgatást több mint féléves kiképzés előzte meg: lovagolni tanult, edzésekre járt. Kiemelte, nagy felelősség számára az egyik legnagyobb történelmi személyiséget megformálni. A sorozat producere a magyar származású Robert Lantos, rendezői az Oscar-jelölt és Emmy-díjas Robert Dornhelm, Nagypál Orsi, Szász Attila és Lengyel Balázs.

A sorozatot külföldön Rise of the Raven címmel értékesítik. A tíz egyórás rész Hunyadi János, a hadvezér életét dolgozza fel, aki a 15. századi Európa kegyetlen viszonyai között, dacolva a túlerővel, döntő győzelmet aratott a nándorfehérvári csatában, átformálva ezzel Európa történelmét. A magyar szereplők között van Töröcsik Franciska, Fekete Ernő, Hermányi Mariann és Medveczky Balázs is.

Hozzájuk csatlakozik a nemzetközi színészgárda: Laurence Rupp, Cornelius Obonya, Murathan Muslu, Giancarlo Giannini, Francesco Acquaroli, Karel Roden, Rade Serbedzija, Thomas Trabacchi és Elena Rusconi. A tízórás epikus sorozatot a Nemzeti Filmintézet és a Beta Film finanszírozza. Társproducere a TV2, amely Magyarországon és Szlovéniában, valamint az ORF, amely Ausztriában sugározza a filmet.