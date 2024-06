Russell Crowe nem bánja, ha A Gyűrűk Uráról van szó. Az Oscar-díjas színész annak idején találkozott Peter Jackson rendezővel, hogy eljátssza Aragorn szerepét filmtrilógiájában, de beszélgetésük igencsak eltántorította az Oscar-díjas színészt attól, hogy részt vegyen a produkciókban. Jackson „Rings” trilógiája világszerte 2,9 milliárd dollár bevételt hozott, és továbbra is a valaha készült egyik legelismertebb filmtrilógia. Ennek ellenére Russell Crowe úgy véli, jó döntést hozott, hogy elengedte a történetet.

„Igazából nem” – mondta Russell Crowe a brit GQ videóinterjújában, amikor arról kérdezték, hogy megbánta-e, hogy nem kapott szerepet A Gyűrűk ura-trilógiában.

„Úgy éreztem, hogy a stúdió döntött így, és nem a filmrendező. Peter Jacksonnal telefonon beszéltem, és semmi olyat nem mondott, amiket a rendezők mondanak neked, ha tényleg nem illessz egy projektbe” – emlékezett vissza Russell Crowe.

Az Oscar-díjas színésznek valahogy olyan érzése támadt, hogy a rendező már valaki másra gondol, akit meg akar szerezni, így ha igent mond, akkor valójában az útjába áll.

Egy helyről származunk. Tehát van egy árnyalat abban a beszélgetésben, amit mások nem hallhatnak – mindketten új-zélandiak vagyunk – a maga módján anélkül, hogy bármi negatívat mondana, hogy más terve van. Szóval ennyiben hagytam a dolgot.

– tette hozzá Crowe.

Peter Jackson végül Viggo Mortensent választotta az ikonikus szerepre. A rendező most visszatér Középföldére, mint egy új A Gyűrűk Ura-film producere, amelyet Andy Serkis, a Gollamot alakító színész fog rendezni. A Gyűrűk Ura: A vadászat Gollamra című filmet 2026-ban mutatják be a mozikban. De vajon Mortensen visszatér Aragornként? Úgy tűnik, nem ellenzi, de csak akkor, ha a történet szerint is van értelme.

„Nem tudom pontosan, mi a történet, nem hallottam. Szeretem játszani ezt a karaktert. Sokat tanultam az eljátszása során. Nagyon élveztem. Csak akkor tenném, ha a mostani korom hiteles lenne, és így tovább. És csak akkor csinálnám, ha megfelelnék a karakternek. Hülyeség lenne másként csinálni” – fogalmazott Viggo Mortensen.