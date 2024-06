A The Boys című sorozat 2019-ben került először képernyőre, és olyan érzés, mintha tegnap lett volna az Amazon Prime szériájának a premierje. Az első évad ugyanis annyira maximumra járatta az erőszakot, a vérengzést, a már-már beteges meztelenkedős és szexjeleneteket, hogy ha akarnánk, akkor se tudnánk kitörölni az emlékezetünkből. Az Odaát korábbi készítője, Eric Kripke ráadásul képes volt a bravúrra, és még a második évadban is tartotta ezt a bármi mással összehasonlíthatatlan, megbotránkoztató stílust. Sőt, a náci Stormfront (Aya Cash) behozatalával, és egy, a Marvelt és a DC-t egyszerre megszégyenítő csatajelenettel még emelni is tudta a tétet.

A sorozat hanyatlása azonban elodázhatatlannak bizonyult, amely valamikor a harmadik évadban kezdődött el, Soldier Boy (Jensen Ackles) szálának teljes érdektelensége miatt, és bár a Gen V című spin-offnak köszönhetően látszik, hogy a szuperhősös szatíra világában bőven van még kraft, egyre inkább érződik, hogy az anyasorozat a kifulladás irányába zakatol. Vagy már ki is fulladt?

Rögtön három epizóddal startolt el június 13-án a The Boys negyedik évadja, és bár a sztori komplexitása miatt eddig se volt könnyű felvenni a fonalat a jó hosszú szüneteket tartó sorozattal, most különösen mély vízbe pottyantottak bele minket az alkotók. Ott tartunk nagyjából, hogy a fasizmussal egyre nyíltabban kacérkodó Homelandert (Antony Starr) bíróság elé citálják, miután kegyetlenül meggyilkolt egy fickót, aki a fiát, az itteni „Superboyt”, Ryant (Cameron Crovetty) megdobta egy műanyag üdítős palackkal. Ezen felül a Seven, a sorozatbeli „Igazság Ligája” romokban hever, Starlight (Erin Moriarty) kiszállt a szuperhősös gittegyletből, és kívülről, a The Boys kódnévre hallgató ellenállócsapat tagjaként igyekszik minden eddiginél nyíltabban és vehemensebben bomlasztani a Vought nevű óriáscég által pénzelt csapatot. Ám a konfliktusok kifejtésében, a szálak görgetésében ezúttal valami érezhetően nem stimmel.

Amit a hasonlóképp sok karaktert mozgató sorozatok, mint a Trónok harca, A térség (The Expanse), esetleg a Lost korábban ügyesen csináltak, pont abban vérzik el most a The Boys. Egyszerűen a készítők képtelenek eltalálni az arányokat, nem érzik, hogy mely karakterek az izgalmasak, és kikre kellene kevesebb időt szánni. Nagyon egyértelmű pedig, hogy a The Boysban még mindig az Antony Starr által játszott Homelander az első számú mozgatórugó és a legelcseszettebb figura. Ez a gonosz Superman-karakter – legyen szó arról, hogy a lézerszemével ártatlanok arcát olvasztja le, a tükör előtt megbomlott elmével vitatkozik saját magával, esetleg anyatejet szürcsölget cumiból – folyamatosan lopja a show-t. A Banshee egykori sztárja valami frenetikusan terrorizál másokat – de főleg a Chace Crawford-féle Deepet hatalmas élvezettel, és eljutottunk odáig, hogy Homelander annyira jól eltalált szereplővé vált, hogy maga a széria képtelen felérni hozzá.

Elképzelhetetlen, hogy bárkit annyira érdekeljen Frenchie (Tomer Capone) szerelmi élete, mint amennyire az írók kibontják azt. A negyedik évadban megmagyarázhatatlan Hughie (Jack Quaid) vergődése is, aki egy időben Starlighttal kézen fogva vitte előre a cselekményt. Hughie volt tulajdonképpen az, akit a The Boys központi jófiújának nevezhettünk, de a szuperhősök ellen lázadó csapatból már vele is képtelenek mit kezdeni az alkotók… méltatlan a karakterhez, hogy az első három részben egy kórházban ül a beteg apját siratva, és jóformán semmi mást nem csinál. A Laz Alonso által játszott M. M. eddig se zavart túl sok vizet, és Karen Fukuhara Kimikója ugyancsak erősen mellékszereplő volt mindig is, ám arra halmozottan nem lehetett számítani, hogy a The Boysból Hughie mellett a legjobban éppen Billy Butchert (Karl Urban) silányítják le.

Karl Urban az eddigiekben konkrétan lubickolt, miközben szupik fejét verte pépesre, és most, amikor az idő szorítja, és csak hónapjai vannak hátra, akkor kellene a legkegyetlenebbnek lennie a The Boys vezetőjének… de ehelyett őt is csúnyán kiherélték. Kripkéék a lényegi dráma, a tényleg érdekes emberi sorsok és tragédiák helyett ezúttal olyan jelenetekkel és unalmas dialógusokkal töltik meg a The Boyst, amit nem lehet hova tenni. Plusz az általuk behozott új szuperhősök, mint a konspirációs teóriákat teli torokból üvöltő Firecracker (Valory Curry), a világ legokosabb embere, Sister Sage (Susan Heyward), vagy a wannabe Billy Butcher, Joe Kessler (Jeffrey Dean Morgan) ott véreznek el, hogy közel sem annyira érdekfeszítő alakok, mint amennyire az alkotók gondolják azt. Összehasonlítva a The Boys korábbi újoncaival, akik azért jócskán fel tudták kavarni az állóvizet.

Akármennyire is fáj beismerni, nem véletlen, hogy az Amazon bejelentette, az ötödik évad lesz az utolsó a The Boysból. Kezd nagyon látványosan elgyengülni a sorozat, és annak ellenére, hogy akadnak még olyan sokkoló húzások, mint amikor Homelander fia véletlenül falhoz vág egy szerencsétlen flótást úgy, hogy az ürge takonyként csattan szét a falon, vagy amikor a Seven vezetője letérdelteti Deepet A-Train előtt, Kripke és csapata látványosan elkezdett eltávolodni a kezdetektől. Attól, hogy a The Boys egy szuperhősös paródia. Ehelyett mostanra a sztori átfordult politikai szatírába, de az ég szerelmére, arra ott volt a Veep, ami sokkal jobban csinálta ugyanezt. A The Boyst sosem azért néztük, mert a Vought közéleti manőverjei annyira érdekesek lettek volna, vagy lerágtuk volna azon a körmünket, hogy egy fejeket sportból lerobbantó szupi (a Claudia Doumit-féle Victoria Neuman) elnöki ambíciókra tör, hanem igenis azt vártuk, hogy majd a hétköznapi lázadók elkenik a fasiszta Superman száját, és kitör a polgárháború.

Lehet, hogy Billy Butcherék végül elérik céljukat, és kifektetik Homelandert, főleg hogy a szupikra veszélyes vírust előbb-utóbb az anyasorozatba is kénytelenek lesznek behozni az írók… de abban a pillanatban, hogy Antony Starr amerikai zászlós főgonosza leköszön ebből az univerzumból, nem biztos, hogy érdemes lesz még foglalkozni a The Boysszal vagy a tervezett mellékágaival.

Hozzá kell tenni, hogy amikor vérengzésről van szó, vagy az aberrált meztelenkedésről, akkor a The Boys még mindig az a sorozat, amivel képtelenség versenyre kelni.

Nem, még a Spartacus sincs a kanyarban se hozzá képest. Az a legnagyobb baj, hogy ezt az irányt valahogy elfelejtették Kripkéék. Átkos helyzet ez, mert attól a ponttól, hogy a mainstream rátalál egy-egy keménykedős, velejéig polgárpukkasztó sorozatra, az alkotók elkezdenek a nagyobb tömegekhez idomulni, és saját magukat visszafogni, hogy mindenkinek elnyerjék a tetszését a látottak.

A The Boysnak ez az egyre inkább érezhető megfelelési kényszer kezdte el a harmadik-negyedik évadra megásni a sírját. Ha tippelnünk kéne, ilyen mély gödörből már képtelenség kihúzni a szériát, de legalább ott van még a Gen V. Persze csak addig, amíg azt is fel nem kapják…

5/10

A The Boys negyedik évadjának első három része már megnézhető az Amazon Prime-on, a teljes etap nyolc epizódból áll majd, és hetente érkezik a folytatás.