Tárt karokkal várják vissza Johnny Deppet a Karib-tenger kalózaiba

Mint megírtuk, az amerikai írósztrájk előtt a Disney zöld utat adott a Karib-tenger kalózai filmsorozat mozis folytatásának, arról azonban nem volt információ, hogy Johnny Depp visszatér-e a főszerepben.

Terry Rossio Johhny Depp visszatéréséről azt mondta, hogy „még csak nem is habozna”, annak ellenére, hogy a színészt visszaélésekkel és alkoholizmussal vádolták korábban. Szerinte nem Depp szerepeltetése a probléma a Disney tulajdonában lévő franchise újjáélesztését illetően – írja a Daily Mail.

„Nem Johnny Deppről van szó. A kérdés az: van-e méltó történet? Jó-e a forgatókönyv? Lehet-e jól rendezni? Meg lehet-e oldani a pénzügyeket? Ezek a kérdések. A kérdésnek semmi köze Johnnyhoz. Johnny-t szeretik” – jelentette ki Rossio. A film újjáélesztési terveiről csupán annyit mondott, hogy neki nincsenek bennfentes információi.

Tavaly Jerry Bruckheimer, a filmsorozat producere arról beszélt, hogy reméli, Depp visszatérhet Sparrow szerepébe, de nem erősítette meg, hogy a Disney is egyetért-e ezzel.

„Egyértelműen az lenne a legjobb kalózfilm a fejemben, ha mindenkit visszahoznának. Én Johnnyt hoznám vissza. Visszahoznám Gore Verbinskit, Jeffrey Rush-t, Orlando Bloomot, Kevin McNeelyt, és Keira Knightleyt. Miért is ne? Már az első alkalommal is nagyon jól éreztük magunkat. Csináljuk újra. És a rajongók is ezt akarják” – mondta a forgatókönyvíró.

Mint ismert, 2022 nyarán született meg az ítélet Johnny Depp és Amber Heard ügyében, az esküdtek előbbinek adtak igazat. A színész ellen felhozott vádak azonban felbecsülhetetlen mértékű kárt okoztak karrierjében, mivel nem egy lehetőségtől esett el. Többek között lemondott róla a Disney is, így a Legendás állatok: Dumbledore titkai című filmben már nem ő alakította Grindelwaldot, ahogy arról is lemondtak, hogy A Karib-tenger kalózai hatodik részében visszatérjen. Bár a Disney az ítélet kihirdetése óta már egy háromszázmillió dollárról szóló ajánlattal próbálta visszaédesgetni a színészt, mivel rájöttek, hibáztak.