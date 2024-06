Jeremy Renner: Mi frankón utáljuk ezt a sz*rt

Jeremy Renner azt mondja, hogy a Bosszúállók sztárjaival való barátsága „valódi dolog”, és nem csak a közösségi médiára való. A hókotró balesete után Renner úgy fogalmazott, hogy a színésztársai „minden lépésnél ott voltak mellette” a felépülése során – írta meg a Deadline.

Ó, kib*szottul igen, ez egy valódi dolog, nem csak az Instagramra való. Mi frankón utáljuk ezt a sz*rt. Családi chatben beszélgetünk már nagyon régóta. Ilyen ez, amikor emberekkel dolgozol együtt… nézd, együtt mentünk át egy kulturálisan jelentős élményen

– mondta Renner a Men's Healthnek.

„És vannak válások, házasságok és babák, sok minden történt ebben a 12 évben. A filmekben úgy nézünk ki, mintha egy jelmezbálon lennénk, és nevetséges kellékek vannak, és nevetséges dolgokat csinálunk, de ez is gyönyörű, mert mindannyian össze vagyunk kötve” – folytatta a színész.

Van egy testvériség köztünk, vagy akárhogy is akarod hívni. Én csak szeretetnek hívom. Mindegyiküket szeretem. Inkább megyek börtönbe Robert Downey Jr.-ral, minthogy egyedül csináljak valami csodálatosat. Inkább szenvednék autóbalesetet Chris Evans-szel

– tette hozzá Renner, aki nemrég nyíltan beszélt arról, hogy milyen küzdelmet folytat a 2023 januárjában elszenvedett balesete után, amely majdnem az életét követelte. A színész azt mondja, hogy inkább olyan szerepeket vállal, amelyek érzelmileg kevésbé megterhelőek számára.

„Egyszerűen nincs meg hozzá az energiám. Nincs bennem elég üzemanyag” – mondta Renner a Smartless podcastben, amelynek Will Arnett, Sean Hayes és Jason Bateman volt a házigazdája. „Annyi üzemanyagot kell beletennem ebbe a valóságba, ebbe a testbe, ebbe az egészbe. Most nem tudok csak úgy elmenni, és megjátszani, hogy jól vagyok. Az is rengeteg időbe telik, hogy minden nap itt legyek, az, hogy pozitív gondolataim legyenek, hogy fejlődjek” – nyilatkozta.

Azt mondta, nem volt nehéz visszatérnie a Kingstown polgármesterének szerepébe, hiszen már ismerte a karaktert, „de ha ez egy nagyobb kihívásokkal teli szerep lett volna, nem tudtam volna elvállalni. Nem olyan értelemben kihívás, mert ez a sorozat is az. De például ha Dahmert vagy valami olyasmit kellett volna játszanom, ami nagyon távol áll tőlem” – zárta gondolatait.