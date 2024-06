Végre visszatért a kedvenc nyári sorozatunk a Netflixre

A multikamerás szitkomok ideje lejárt? Olyan kérdés ez, amelyet így 2024-et írva semmiféleképp sem fölösleges dolog feltenni, elvégre a közönség előtt felvett, alánevetős vígjátékszériák közül a legnagyobb, legsikeresebb címek, mint a Jóbarátok, az Agymenők, az Így jártam anyátokkal, a Két pasi – meg egy kicsi, esetleg az Egy rém rendes család, hosszú-hosszú évekkel ezelőtt leköszöntek. Utánpótlás pedig nincsen nagyon. Pontosan ezért van szerencsés helyzetben most az Azok a 90-es évek show, a Netflix június 27-én a második évadával visszatért, többkamerás szitkomja, amely ráadásul egy nagy klasszikus, a FOX-on 1998 és 2006 között vetített Azok a 70-es évek show folytatása. Csak éppen egy új, fiatalabb generációval a középpontban.

Amit az Azok a 90-es évek show első évada még 2023 elején nehézkesen volt képes megoldani, az az volt, hogy az eredeti sorozat szereplőgárdájára, az olyan karakterekre, mint az Ashton Kutcher-féle Michael Kelso, a Mila Kunis által játszott Jackie Burkhart vagy Topher Grace Eric Formanje, kevesebbet támaszkodjanak, és a régi főhősök nélkül is élvezhető maradjon a spin-off. Valahogy azt érezte az ember, hogy az alkotók mindenféleképp próbálják a régi szereplőgárda visszahozatalával meglovagolni a nosztalgiát, az anyaszéria rajongóinak szeretetét felélesztve egyszersmind. Egy kicsit tehát pont a fiatal színészekkel toltak ki az írók, akiknek amúgy is nehéz dolguk volt, hiszen mostanra legendásnak számító figurák helyébe kellett lépniük... így viszont a feladatuk már-már lehetetlen vállalkozásnak tűnt.

Egészen a most bemutatott új etap első pár epizódjáig kellett várnunk, hogy a Netflix szitkomja beérjen, a fiatal színészek belemelegedjenek abba, ami a dolguk, és úgy igazán gördülékeny néznivalóvá érjen az Azok a 90-es évek show. Haragudni erre a sorozatra nem lehet, már csak azért sem, mert az első bekezdésben emlegetett klasszikusokat jó érzékkel megidézi, ráadásul a humoros beszólások, gagek is többnyire ülnek. Régen volt már tényleg olyan élményünk, hogy egy multikamerás szitkomon hangosan kacagjunk.

A sztori egy évvel az első évad eseményei után veszi fel a fonalat, 1996 nyarán járunk, amikor a Star Wars lázadó hercegnője után elnevezett Leia Forman (Callie Haverda) visszatér nagyszüleihez és régen látott barátaihoz, hogy egy újabb felejthetetlen vakációt töltsenek együtt. Nyilván a tizenéveseket foglalkoztató témák megint csak előkerülnek, mint a tiniszerelem, annak a szálnak, hogy Leia és a bumburnyák Nate (Maxwell Acee Donovan) majdnem csókolóztak, ebben az etapban egészen drámai következményei vannak.

A sírás-rívás mellett azért, hiszen szitkomról van szó, a hülyülésnek, az együtt füvezésnek, a Spice Girls-koncertjegyekért való hajtásnak és a 90-es évekbeli túlfűtött nosztalgiának is megvan a helye ebben az évadban is. A fiatal szereplőgárda, köztük a lázadó punklány, Gwen (Ashley Aufderheide), a nyíltan meleg Ozzie (Reyn Doie) és a mindig stílusos Nikki (Sam Morelos) sokkal érettebben képesek kiegészíteni a főszereplőket, mint tették anno az első tíz részben. A már említett Nate és legjobb barátja, Jay Kelso (Mace Coronel) pedig infantilisebbek, mint valaha.

Nem árt a sorozatnak, hogy a készítők most már bátran előtérbe tolták az új generációt az apró-cseprő problémáikkal, ezáltal hasonlatosabbá tették a spin-offot az Azok a 70-es évek show-hoz, mint az első etapban bármikor sikerült nekik. Az eredeti karakterek közül Donna szerencsére maradt, és ezért hálásak is vagyunk, Laura Prepon az Orange is the New Black óta valami fenomenális színésszé nőtte ki magát. A zsémbes nagyszülőket játszó Debra Jo Rupp-féle Kitty Forman és Kurtwood Smith Redje pedig önmagukban elérik, hogy amellett, hogy egy haverkodós szitkomot kapjunk, családi sorozatos jellege legyen az Azok a 90-es évek show-nak. Ahogy Kitty hadakozik azért, hogy fia, Eric és családja odaköltözzenek a szomszédba, amikor Reddel együtt rájönnek, hogy megöregedtek, és próbálnak új hobbik felvételével megfiatalodni – ezek olyan emberközeli, szerethető jelenetek, amelyekért önmagában megérte leforgatni a sorozatot.

Nem csupán multikamerás, hanem multigenerációs szitkom ugyanis az Azok a 90-es évek show, ráadásul a jól működő fajtából. Abból, amelyben legyen szó tizenéves lázadóról, folyton morgó nagypapáról vagy feminista anyukáról, mindenki megéri a pénzét, és imádni való. Hibák azért vannak, Leia pasija, Jay Kelso néha túlzásba viszi önmaga Keanu Reeveshez való tízpercenkénti hasonlítgatását... illetve helyenként beleesnek az írók a nyögvenyelős, izzadságszagú 90-es évekbeli „ikonok” felesleges visszahozatalába. Aláírjuk, Carmen Electra bedobása jó húzás, de a többség, akinek hosszú-hosszú perceket szánnak, mára teljesen ismeretlen névnek számít. Teszik mindezt úgy a készítők, hogy a sztorivezetés rovására megy a kikacsintgatás.

Sok mindent lehet mondani a Netflixre, a közepes, unalmas filmjeik miatt bőséggel lehet szidni a streamingszolgáltatót, de mégis örömteli, hogy a platform képes otthont adni ilyen retró szagú sorozatoknak is, mint az Azok a 90-es évek show, ami egyelőre legalább olyan friss, mint elődje, az Azok a 70-es évek show volt, sőt! Hogy lesznek-e Ashton Kutcher-, Mila Kunis-szintű világsztárok ezekből a fiatalokból, nagy kérdés, de nem is lényeg igazából. Inkább arra érdemes koncentrálni, hogy bár azt mondják, hogy egy fecske nem csinál nyarat, ebben a szériában ott van a potenciál, hogy esetleg visszahozza a többkamerás szitkomokat a divatba.

Az Azok a 90-es évek show majd október 24-én tér vissza a második évadának a második felével, újabb 8 epizóddal, amely lezárja ennek az etapnak az eseményeit, és 1996 nyara véget ér benne. Tűkön ülve várjuk, mert a fél évados finálé jó kis gonosz cliffhangerrel köszönt le, szóval ide vele a folytatással!

8/10

Az Azok a 90-es évek show második évada már streamelhető a Netflixen, szinkronnal és magyar felirattal.