Kevin Bacon odavolt Eddy Murphyért a Beverly Hills-i zsaru forgatásán

Mától nézhető a Netflixen a 40 éves Beverly Hills-i zsaru új része, amiben Kevin Bacon és Eddie Murphy egymás mellett brillírozik. Bacon most a forgatásról mesélt és arról, hogy Murphy mekkora komikus és improvizációs király.

Ma debütál a Netflixen a Beverly Hills-i zsaru 4. része, a Beverly Hills Cop: Axel F, amiben Eddie Murphy mellett Kevin Bacon is szerepet kapott. Bacon most arról nyilatkozott, hogy a bakancsilistáján volt, hogy egyszer Murphyvel dolgozzon, és Murphyt az egyik legnagyobb amerikai filmsztárnak nevezte.

Az új zsaruvígjátékot négy évtizeddel az eredeti, 1984-es első rész után Mark Molloy rendezte, Murphy természetesen Axel Foley detroiti nyomozót alakítja, Bacon pedig Grant kapitányt.

Bár a két legendás színész nagyjából egyszerre futott be a 80-as években, hiszen az első Beverly Hills-i zsaru és a Bacont híressé tevő Gumiláb (Footlose) is 1984-ben jött ki, nem ismerték egymást, nem forgattak együtt. Bacon most felidézi, hogy nemhogy nem dolgoztak együtt, de arra sem emlékszik, hogy találkoztak volna, bár biztos megtörtént.

Az új filmben végre sikerült, és Bacon nagyon dicsérte Murphy komikusi vénáját. Azt mondta, nagyon laza és sokat improvizál, de soha nem akar direkt vicces lenni. Bacon néha már attól elnevette magát, ahogy Murphy ránézett.

Igazán figyel arra, akivel dolgozik. Az apróságokat is kikémleli a másiknál, legyen az gesztus vagy beszéd, és arra reagál. Imádtam vele dolgozni.

– mondta Kevin Bacon.

A sztori szerint Murphy visszatér Beverly Hillsbe, mert lánya élete veszélybe kerül. Új partnerével, Bobby Abbott nyomozóval (Joseph Gordon-Levitt) és régi barátaival, John Taggarttal (John Ashton) dolgozik együtt, hogy feltárjanak egy összeesküvést.