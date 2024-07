Meghalt Robert Towne Oscar-díjas forgatókönyvíró

89 éves korában meghalt Robert Towne, a Kínai negyed Oscar-díjas forgatókönyvírója. Towne a hatvanas-hetvenes évek számos meghatározó filmjének forgatókönyvírója vagy társszerzője volt. Los Angeles fontos szerepet töltött be az életében, és az általa jegyzett filmeken keresztül a városról alkotott saját élményét is sikerült közvetítenie a filmvásznon.

Hétfőn Los Angeles-i otthonában elhunyt Robert Towne forgatókönyvíró – jelentette be kedden a sajtószóvivője.

Warren Beatty és Jack Nicholson is közeli barátja volt, Oscar-díját a Jack Nicholsonnal forgatott Kínai negyed című filmért kapta, de Az utolsó szolgálat, a Sampon és a Tarzan, a majmok ura című film forgatókönyvéért is Oscarra jelölte az amerikai filmakadémia. 1997-ben elnyerte az amerikai írócéh (WGA) életműdíját, írja az MTI.

Robert Towne pályafutása Roger Corman B kategóriásLast Woman on Earth című filmjével és televíziós munkákkal kezdődött. Warren Beattyvel úgy ismerkedett meg, hogy egy pszichológushoz jártak. A színész ajánlotta be a Bonnie és Clyde című produkcióba forgatókönyvíróként, és így ott lehetett a film texasi forgatásán. A neve nem került fel a stáblistára, de ezt követően számos film szellemírójaként alkalmazták, dolgozott A keresztapa, A Parallax gyilkosságok és az Ép testben épp, hogy élek című filmeken is.

A Jack Nicholsonnal forgatott Az utolsó szolgálat után a Kínai negyed forgatókönyvét is ő írta, amelyben ismét Nicholson kapta a főszerepet. Roman Polanski filmje Raymond Chandler regénye nyomán készült.

Az 1970-es évek közepétől a szerzők korábbi tekintélye kezdett háttérbe szorulni, és a stúdiók egyre nagyobb hatalmat szereztek. Robert Towne a rendezéssel próbálkozott, de az Egyéni rekord és Az utolsó csepp című filmjei vegyes fogadtatásban részesültek. A Cinikus hekus, a Kínai negyed régóta várt folytatása, melynek ismét ő írta a forgatókönyvét, Jack Nicholson rendezésében és főszereplésével született 1990-ben, de nem aratott sikert a kritikusok körében, ami miatt a két férfi barátsága egy időre kihűlt.

Robert Towne írta a Tom Cruise, Robert Duvall és Nicole Kidman főszereplésével forgatott Mint a villám című autóversenyzős akciófilmet, majd A cég forgatókönyvét is ő jegyezte, amelyben szintén Tom Cruise volt a főszereplő, és a Mission: Impossible filmsorozat első két részén is dolgozott. Utolsó munkája a Los Angelesben játszódó, 2006-ban bemutatott Kárhozott szeretők című produkció volt, melyet ő írt és rendezett, a főszerepeket pedig Colin Farrell, Salma Hayek és Donald Sutherland kapta.

Robert Towne a kaliforniai San Pedróban nőtt fel, eredeti neve Robert Bertram Schwartz volt. Kétszer házasodott, második felesége Luisa Gaule volt. Fivére, Roger Towne, szintén forgatókönyvíró.