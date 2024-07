Tizennyolc év után tér vissza egy X-men a Deadpool & Rozsomákban

Aaron Stanford legutóbb 2006-ban öltötte magára John Allerdyce, vagyis Pyro szerepét a harmadik X-men-filmben, most viszont a Deadpool & Rozsomákban – megannyi más klasszikus szereplővel együtt – visszatér. A szakértők a nyár és az MCU megmentőjének kiáltották ki a Hugh Jackman visszatérésével kampányoló harmadik Deadpool-filmet, július végén kiderül, hogy igazuk volt-e.

A Marvel-rajongók rengeteg észbontó cameót várnak a közelgő Deadpool & Rozsomák című filmben, de egy visszatérő X-Men színész már most kiderült: Aaron Stanford visszatér, mint John Allerdyce, alias Pyro. A színész a Deadpool & Rozsomák hivatalos trailerében bukkant fel, a rajongók nagy örömére. Stanford a 2003-as X-Men 2 című filmben debütált a mutáns Pyro szerepében, majd a 2006-os X-Men: Az ellenállás vége című filmben újra eljátszotta a szerepet. Most 18 év szünet után tért vissza, és „nagyon elégedett” az eredménnyel – számolt be a Variety.

Egyszerűen csak nagyon boldog voltam, hogy egyáltalán van jelmezem. Az eredeti X-Men-filmekben Pyro nagyon kevés jelmezt kapott

– mondta Stanford az Entertainment Weeklynek adott interjújában a Pyróként való visszatéréséről.

„Az X-Men 2-ben Pyro Xavier professzor mutánsiskolájában kezd – magyarázta –, a kommandósok berontanak az éjszaka közepén, a gyerekeknek pedig menekülniük kell. „Szóval a film felében pizsamában vagyok. Sosem kaptam meg azt a menő bőr, taktikai öltönyt, amit az összes X-Men visel. Szóval az, hogy most egy rendes szuperhősjelmezben voltam, ami valójában magából a képregényből származik, nagyon király volt” – lelkendezett a színész.

Bár Shawn Levy, a Deadpool & Rozsomák rendezője az Entertainment Weeklynek elmondta, hogy rengeteg cameo lesz a filmjében, hangsúlyozta, hogy a Marvel mögött álló csapat „nem akarta, hogy bármelyik cameo vagy karakter elvigye a fókuszt a film történetéről. De végig ott lesznek” – mondta a rendező.

Rengeteg karakter van. Az internetet elárasztják a pletykák a rengeteg cameóról, ami a filmben van. Néhány pletyka igaz, néhány pedig teljesen téves

– mondta titokzatosan Levy.

Stanfordhoz csatlakozik a Deadpool & Rozsomák visszatérő X-Men szereplőjeként Tyler Mane, aki Kardfogút (egyes fordításokban Kardfog) játszotta az eredeti X-Men filmben 2000-ben. Az új film egyik trailere megerősítette, hogy Hugh Jackman Rozsomákja a film egy pontján összecsap majd Kardfogúval.

A Deadpool & Rozsomák július 25-én kerül a magyar mozikba.