Jövő tavasszal tér vissza a Daredevil-sorozat

Öt év után jövőre hivatalosan is visszatér Matt Murdock, azaz Daredevil (Fenegyerek). Az utoljára saját sorozatában bűnt üldöző szuperhős 2025 márciusában kap főszerepet a Daredevil: Born Again sorozatban – számolt be Brad Winderbaum az Official Marvel Podcast beszélgetős műsorában.

Az először 2003-ban, Ben Affleck főszereplésével nagyközönség előtt szereplő Marvel-hős a 2015 és 2018 között futó Netflix-sorozattal lett igazán népszerű szélesebb körökben.

A sorozatban a nappal ügyvéd, éjjel parkourozó, de mindig vak és echolokációval tájékozódó Matt Murdockot követhetjük végig, aki Wilson Fiskkel, a Vezér (Kingpin) néven tevékenykedő maffiózóval küzd.

A 2025-ös sorozatban visszatérnek kedvenceink, Charlie Cox ismét Daredevilként rója a Pokol konyháját, Jon Bernthal sokak örömére újra Punisher (Megtorló) szerepébe bújik, akik Vincent D'Onofrio Kingpinje ellen küzdenek majd.

A Daredevil elképesztő. Hasonló az [nemrég újraélesztett] X-Men '97-hez, hisz újjáélesztett valamit, amit a rajongók nagyon szeretnek, viszont egy új irányba viszi a történetet. A karakterek felnőttek, a világ más, mint volt. Minden megváltozott

– fogalmazott Winderbaum. Bár Daredevil visszatért a She-Hulk (Amazon: ügyvéd) és az Echo Disney-sorozatokban, a karakter kedvelői a saját sorozatra vártak. A Marvel elmondása szerint a Daredevil: Born Again nem lesz olyan erőszakos, mint a 2015 és 2018 között futó Netflixes sorozat, amely a hardcore rajongók számára okozott már aggályokat.