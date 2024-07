Elkaszálták az Arkham elmegyógyintézetben játszódó Batman-sorozatot

Még bele sem kezdtek, a Max máris elkaszálta a DCU világában játszódó Arkham Asylum sorozatot. Bár 2023 decemberében James Gunn – a DCU egyik fejese – többször is megerősítette, hogy a sorozat még mindig fejlesztés alatt áll, most viszont arról érkeztek hírek, hogy mégsem lesz belőle semmi. Legalábbis ebből a verzióból biztosan nem, hiszen a Max nem akarja elengedni a horrorisztikus környezetet, amelyet az elmegyógyintézet biztosít, de a jelenlegi történetet biztos nem mesélik el.

A tervezett Arkham Asylum tévésorozat már nem halad tovább a Maxnál, tudta meg a Variety. Ahogy arról a portál 2022 októberében beszámolt, Antonio Campos érkezett volna a sorozat írójának és showrunnerének, amely eredetileg Matt Reeves The Batman világában játszódott volna.

Egy, a helyzetet ismerő személy szerint azonban Campos víziójának fejlesztése nem folytatódik. A forrás megjegyezte viszont, hogy még mindig lehetséges, hogy a jövőben egy új, a hírhedt Gotham City-beli elmegyógyintézetben játszódó projektet létrehozzanak – de nem ez lesz az.

Eredetileg 2020 júliusában jelentették be sorozatot, de akkor még úgy volt, hogy a The Batman című filmben bemutatott gothami rendőrség belső működésére koncentrál majd. Terrence Winter a forgatókönyvíró és executive producer szerepét vállalta, de kreatív nézeteltérések miatt 2020 novemberében kilépett a projektből. A Giri/Haji alkotóját, Joe Bartont ezután hozták be írónak, de a Warner Bros. végül Bartonnal is szerződést bontott.

Reeves aztán egy 2022-es interjúban azt mondta, hogy a Gotham PD sorozat nem valósul meg, de a történet „elkezdett fejlődni” az Arkham Asylum szériává, amit úgy jellemzett, mint egy „horrorfilmet vagy egy kísértetházat”, ami maga Arkham lett volna. Campos ezután csatlakozott, de nem sokkal később bejelentették, hogy James Gunn és Peter Safran átveszik a DC stúdiót, és elindítanak egy rebootolt filmes és televíziós univerzumot. Gunn 2023 decemberében egy sor közösségi médiás bejegyzésben közölte, hogy a sorozat még mindig fejlesztés alatt áll, és tisztázta, hogy

a sorozatot az új DCU-ban, nem pedig a The Batman világában akarják elhelyezni.

Mindez nem jelenti azt, hogy a Reeves által felépített világ parlagon heverne, hiszen A The Penguin-ben, egy bűnügyi minisorozatban Colin Ferrell újra eljátssza a címszereplő főgonosz szerepét, és a tervek szerint szeptemberben debütál a Maxon. Reeves dolgozik a The Batman Part II-n is, bár a film bemutatójának dátumát nemrég 2025 októberéről 2026 októberére tolták.

Gunn és Safran eközben jelenleg a DC összekapcsolt filmes és tévés univerzumának (DCU) újraindításán dolgozik. Jelenleg egy új Superman-film forgatása folyik David Corenswet főszereplésével, és több más film is az írási folyamatban van. A közelmúltban azt is bejelentették, hogy zöld utat kapott egy Zöld Lámpás tévésorozat, de az HBO és a Max új tartalmi elhatárolása miatt nem Max, hanem HBO eredeti sorozatként fog megjelenni, amit Casey Bloys, az HBO és a Max főnöke júniusban árult el a portálnak.

Legutóbb ebben a cikkünkben foglalkoztunk a gothami igazságosztó figurájával, hiszen megjelent egy könyv Minden, ami Batman címmel, és valóban szinte minden benne van a denevérember elmúlt 85 évéből: alteregók, szárnysegédek, ellenfelek… csak győzzük észben tartani!