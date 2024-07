Bár sokáig húzódott és egy bizonyos ponton úgy tűnt, hogy kudarcba fullad a Paramount Skydance általi felvásárlása, július elején már egészen biztató hírek kezdtek szivárogni, hogy ismét tárgyalóasztalhoz ültek a felek. Vasárnap pedig már hivatalossá is vált a megállapodás: a David Ellison vezette Skydance Media megállapodást kötött a Paramount Globallal, amelynek értelmében Ellison lesz a továbbfejlesztett Paramount elnöke és vezérigazgatója, míg az NBC Universal korábbi vezérigazgatója, Jeff Shell elnökként veszi át az operatív irányítást – írta meg a Variety.

1987-ben apám, Sumner Redstone felvásárolta a Viacomot, és megkezdte a ma Paramount Global néven ismert vállalkozások összeállítását és fejlesztését. Az volt a víziója, hogy »a tartalom mindenekelőtt«, és mindig is elkötelezett volt amellett, hogy nagyszerű tartalmakat nyújtson a világ minden táján élő közönség számára

– mondta Shari Redstone (a National Amusements Inc. [NAI] többségi tulajdonosa, amely alá tartozik a Paramont) az egyezség bejelentésekor, vasárnap késő este. „Ez a vízió maradt a Paramount sikerének középpontjában, és eredményeink a vállalatnál dolgozó hihetetlenül tehetséges, kreatív és elkötelezett emberek közvetlen eredményei is. Tekintettel az iparágban bekövetkezett változásokra, szeretnénk megerősíteni a Paramountot a jövőre nézve, miközben biztosítjuk, hogy a tartalom maradjon a fókuszban. Reményeink szerint a Skydance-tranzakció lehetővé teszi a Paramount további sikerét ebben a gyorsan változó iparágban. A Skydance a Paramount régi gyártási partnereként jól ismeri a Paramountot, és világos stratégiai elképzelésekkel, valamint a növekedés következő szakaszához szükséges erőforrásokkal rendelkezik. Hiszünk a Paramountban, és mindig is hinni fogunk benne” – tette hozzá a vezér.

Röpködnek a milliárdok

Ez a bonyolult hármas tranzakció évtizedek óta először veszi ki a Redstone család kezéből a Paramountot, a CBS-t és a korábbi Viacomot. A tranzakció még mindig egy bonyolult hatósági jóváhagyási folyamat előtt áll, részben azért, mert az ügylet a Paramount Global televíziós állomásait is érinti, ami az FCC (Szövetségi Kommunikációs Bizottság) bevonásával jár.

A Skydance és partnerei több mint 8 milliárd dollárt fektetnek be a vállalat egyes részeinek újjáélesztése érdekében.

A Skydance szerint az ügylet vállalati értéke 28 milliárd dollár, a Skydance értékét pedig 4,75 milliárd dollárra becsülik.

Ellison vasárnap késő este kötött megállapodást, miután több mint 10 hónapig környékezte Redstone-t és a NAI birtokában lévő Paramount Globalban lévő többségi befolyását. Az üzletet várhatóan 2025 első felében zárják majd le. Ellison 2010-ben alapította a Skydance-t filmgyártási és finanszírozási cégként, amely azóta tévéprodukcióra és szerencsejátékokra is kiterjedt. Ellison édesapja, a szoftvermilliárdos Larry Ellison más magánbefektetőkkel együtt szintén részt vesz a tranzakcióban.

Az üzlet részeként a Paramount Globalnak 45 napig joga van azonos vagy jobb ajánlatokat keresni, mielőtt a Skydance-szel megkötné az üzletet, de az újonnan szerződött partnerek igyekeztek minimalizálni ennek a lehetőségét, amelynek célja, hogy Redstone-nak fedezetet nyújtson a közös részvényesek pereskedései ellen. A múlt hónapban meghiúsult Skydance–Paramount üzlet egy korábbi interakciója kevésbé előnyös feltételeket kínált a Redstone-on kívüli részvényesek számára.

Az új megállapodás értelmében a Skydance és magántőkés partnerei – köztük a RedBird Capital – 6 milliárd dollárt fektetnek be a Paramount Pictures, a CBS, a Nickelodeon, a Paramount+ és számos más stúdió és tartalomszolgáltatót tulajdonló vállalat újjáélesztésébe. Az új megállapodás a törzsrészvényeseknek részvényenként mintegy 15 dollárt kínál, ami 48 százalékos prémiumot jelent ahhoz a szinthez képest, ahol a részvényekkel az elmúlt napokban kereskedtek – és körülbelül 2 dollárral többet, mint az előző megállapodás.

Redstone 2,4 milliárd dollárt kap a National Amusements által birtokolt, elsőbbségi szavazati jogot biztosító részvényeiért, amelyekkel 77 százalékos szavazati jogot szerez a vállalatban, szemben a vállalati részvények mintegy 10 százalékával. A Skydance és a RedBird, valamint mások is több készpénzt adnak, hogy segítsenek a Paramount Global jelentős, több mint 14 milliárd dolláros adósságterheinek enyhítésében.

Ha az ügylet létrejön, a Skydance a Paramount részvényeinek 70 százalékát és az összes „A osztályú” részvényt birtokolja majd.

Az új „zsinórmérték” megszületése

Bár a Paramountot már évek óta a blokkhoz tartozónak tekintik, a 45 napos határidő ketyegése valószínűleg előcsalogatja a további érdeklődőket. Több médiamogul, köztük Barry Diller és Edgar Bronfman Jr. már jelezték érdeklődésüket a National Amusements felvásárlására. A közlemény megerősíti, hogy „a megállapodás egy 45 napos »go-shop« időszakot tartalmaz, amely alatt a Paramount igazgatótanácsának különbizottsága a pénzügyi tanácsadói segítségével aktívan kérhet és értékelhet alternatív felvásárlási ajánlatokat is”.

Feltételezve viszont, hogy a tranzakció létrejön, az még nem világos, hogy a vállalat megmarad-e a Paramount Global névnél, esetleg egy újat vesz fel, amely magában foglalja a Skydance-t. Ellison viszont ígéretet tett arra, hogy új lendületet ad a vállalatnak, amely Hollywoodnak „az analógról a digitális terjesztési modellekre való áttérése közepette” nem kevés nehézséggel küzdött meg az elmúlt évek során.

Ez egy meghatározó és változó időszak az iparágunk, a történetmesélők, a tartalomkészítők és pénzügyi érdekeltek számára is, akik a Paramount örökségébe és a szórakoztatóipar hosszú távú fennmaradásába fektettek be

– mondta Ellison. „Hihetetlenül hálás vagyok Shari Redstone-nak és családjának, akik beleegyeztek, hogy ránk bízzák a Paramount vezetésének lehetőségét. Elkötelezettek vagyunk az üzletág energetizálása és a Paramount megerősítése mellett, korszerű technológiával, új vezetéssel és olyan kreatív fegyelemmel, amelynek célja, hogy az elkövetkező generációkat gazdagítsa” – tette hozzá az új elnökjelölt.

A Paramount-üzlet nagy siker Gerry Cardinale, a Skydance mögött álló RedBird Capital tőkealap számára is, amelyik az elmúlt években fokozatosan növelte a média, a technológia és a sport területén befektetői profilját. Megfogadta, hogy az újonnan megerősített Paramount „zsinórmérték” lesz, amely megmutatja, hogyan kell a kortárs médiaóriásoknak működniük.

A Paramount feltőkésítése és a Skydance-szel való egyesülése David Ellison vezetésével fontos pillanat lesz a szórakoztatóiparban egy olyan időszakban, amikor a hagyományos médiavállalatokra egyre nagyobb kihívást jelent a technológiai diszintermediáció

– mondta Cardinale. „Hollywood egyik ikonikus médiamárkájaként és tartalomkönyvtáraként a Paramount rendelkezik azokkal a szellemi tulajdonnal kapcsolatos alapokkal, amelyek biztosítják a hosszú távú fennmaradást ebben az evolúcióban – de a következő fázisban való eligazodáshoz a jövőképes vezetők új generációjára lesz szükség, tapasztalt operatív menedzsmenttel együtt. A RedBird az Ellison családdal partnerségben jelentős pénzügyi befektetést eszközöl, mert úgy gondoljuk, hogy az e vezetői csapattal létrejövő vállalat lesz a tempófelelőse annak, hogy hogyan kell majd a jövőben ezeket a hagyományos, már meglévő médiaipari vállalkozásokat működtetni” – tette hozzá.

Van az a pénz

Amikor a tárgyalások a múlt hónapban megszakadtak, a Paramount (és a Viacom) igazgatótanácsának régi tagja, Charles Phillips Jr. a Skydance legnagyobb bánatára ellenezte az üzletet. A módosított feltételek viszont lehetővé tették, hogy a Paramount igazgatótanácsának az összeolvadási és felvásárlási folyamatot felügyelő különleges bizottsága az összes részvényes nevében egyhangúlag támogassa az eladást. Phillips vezette a különleges bizottságot.

Örülünk, hogy olyan megállapodásra jutottunk, amely meggyőződésünk szerint azonnali értéket és jövőbeli felértékelődési lehetőséget biztosít a Paramount részvényesei számára

– mondta Phillips. „A különbizottság független pénzügyi és jogi tanácsadók segítségével alaposan megvizsgálta a részvényeseink számára értéket teremtő, megvalósítható potenciális tranzakciókat. A gazdasági érték mellett a bizottság figyelembe vette a zárás és a hatósági jóváhagyások biztonságát is. A Skydance-szel folytatott kiterjedt tárgyalásokat követően úgy véljük, hogy ez a javasolt tranzakció sikerre viszi a Paramountot ebben a gyorsan fejlődő iparágban” – tette hozzá.

„A záráskor azonnali készpénzes ellenértéket fog nyújtani, amely prémiumot jelent mind az A, mind a B osztályú kisebbségi részvényesek számára, akik emellett a New Paramountban való folyamatos tőkerészesedés révén jelentős felértékelődésben részesülnek majd” – zárta némi szakmázással Phillips.