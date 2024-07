Ahogy arról a People magazin is beszámolt, érkezik Az ördög Pradát visel folytatása. Egyelőre nem sokat tudni a projektről, de annyit biztosan, hogy a munkálatok megkezdődtek, és két név már fixen ott lesz az eredeti csapatból. Egyikük Aline Brosh McKenna, aki a 2006-os film forgatókönyvét is jegyzi – az írónő elvileg már dolgozik is az új történeten. Másikuk Wendy Finerman producer, aki többek közt az első rész sikeréért is felelt.

További hírek terjednek arról, hogy az eredeti alkotást vászonra varázsló rendező, David Frankel szintén lehet, hogy elfoglalja helyét a direktori székben, noha egyelőre még csak tárgyalnak vele a projektről.

Hogy a színészgárdából ki az, aki visszatérhet mintegy húsz év távlatából, egyelőre nem tudni. A 2006-os filmben olyan nevek szerepeltek, mint az Oscar-díjas Meryl Streep és Anne Hathaway, vagy a Golden Globe-díjas Emily Blunt és Stanley Tucci. A mostani történet elméletileg Blunt és Streep karaktereit fogja tovább követni, akik a változó gazdasági helyzetben küzdenek a cég fennmaradásáért.

Nem mindig jó ötlet

Korábban mindkét színésznő elmondta, noha nem lenne ellenükre újból magukra ölteni egykori szerepeiket, erre nem látnak túl sok esélyt. Továbbá Blunt aggodalmát is kifejezte, hogy egy lehetséges folytatás – ahogy sok esetben szokott történni – akár az eredeti alkotás hagyatékán is csorbíthat.

Szinte remélem, hogy nem történik meg, mert azt látom, hogy néha a folytatás során felhígul az a különlegesség, amit az eredeti alkotás magában hordoz

– idézi a People magazin a színésznőt.

Az ördög Pradát visel 2006 egyik legsikeresebb filmes alkotása volt. A kevesebb mint 50 millió dollárból gyártott film több mint 300 milliót hozott vissza a mozikasszáknál, továbbá két Oscar-jelölést is érdemelt: egyiket a legjobb kosztümdizájnért, másikat a legjobb női főszereplőért. Noha Streep a filmakadémia szobrocskáját nem vihette haza, alakításáért Golden Globe-díjban részesítették.