Bár a Marvel filmes univerzuma eléggé köhécsel az utóbbi pár évben, ezért vissza is vettek a tartalmak gyártásából, viszont a Deadpool & Rozsomák mellett feltűnt egy újabb jelentkező, aki esetleg kozmetikázhatja a megtépázott renomét. A WandaVision spinoffjaként érkező Agatha All Along első trailere megérkezett – és némi reményt gyújthat a kiábrándult rajongók szívében.

(A cikk spoilereket tartalmaz a WandaVision és a Doctor Strange az őrület multiverzumában című Marvel-produkciókkal kapcsolatban)

A Marvel bemutatta az első előzetest az Agatha All Along című új sorozatához, amely a Disney+ WandaVision című sikerszériájának közelgő spinoffja lesz (mellékága). Kathryn Hahn ismét Agatha Harkness szerepébe bújik, aki a WandaVision negatív karakterét, vagyis Vanda Maximoff boszorkányának ellenfelét jelentette. A sorozat készültét még 2021-ben Jac Schaeffer, a WandaVision vezető írója és executive producere erősítette meg a Varietynek.

A hírhedt Agatha Harkness lecsúszva és hatalom nélkül találja magát, miután egy gót tinisrác segít kiszabadítani őt egy eltorzult varázslatból. A nő érdeklődését felkelti, amikor a fiú könyörög neki, hogy vigye el a legendás Boszorkányok útjára, egy mágikus próbatételekből álló túrára, amelyet ha túlél, a boszorkányt azzal jutalmazza, ami hiányzik neki. Agatha és a titokzatos tinédzser együtt összehoznak egy kétségbeesett szövetséget, és elindulnak lefelé úton

– áll a hivatalos promószövegben, amely még csak apró ízelítőt ad abból, amibe a trailer már egy sokkal mélyebb betekintést enged.

A főbb szerepekben többek között Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn és Debra Jo Rupp tűnnek fel. A trailer keveri a műfajokat, hiszen úgy kezdődik, mint egy keménykötésű gyilkossági krimi, Hahn egy nyomozót alakít, aki Wanda holttestét vizsgálja (miután látszólag meghalt a Doctor Strange az őrület multiverzumában végén). Aztán mindenféle boszorkányos fondorlat történik, és a végén Agatha újra összeáll néhány régi boszihaverjával, hogy visszaszerezze az erejét.

A WandaVision című sorozatban Hahn először Agnesként mutatkozik be, Wanda Maximoff és élettársa, Vízió kíváncsi szomszédjaként Westview-ban. Végül Agatha néven felfedi valódi kilétét, aki egy hatalmas boszorkány, és évszázadok óta él mágikus képességeinek köszönhetően. A WandaVision fináléjában Agatha és Wanda között zajló epikus harc után a szuperhős arra használja erejét, hogy csapdába ejtse Agathát, aki Agnes álszemélyiségében marad.

Mielőtt kiderült volna, hogy a cím Agatha All Along lesz, a Marvel titokzatosságot épített a sorozat köré azzal, hogy Agatha: House of Harkness, Coven of Chaos, Darkhold Diaries és The Lying Witch With Great Wardrobe kódnevekkel illette. De egyértelmű volt, hogy Agatha a boszorkányos bohóckodásaival és a címmel babrált.

Az Agatha All Along című sláger, amelyet Kristen Anderson-Lopez és Robert Lopez írt, szintén internetes szenzációvá vált, miután a WandaVision hetedik epizódjában debütált. Bár a dal visszatérését a spinoffban még nem erősítették meg, az Oscar-díjas dalszerzők a Varietynek beszéltek az ikonikus dallam mögötti inspirációról.

Az Agatha All Along két epizóddal debütál szeptember 18-án a Disney+-on, alább pedig megtekintheti az első kedvcsinálót.