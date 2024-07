Ismét Dexterként tér vissza Michael C. Hall

A San Diegói Comic Conon jelentették be, hogy tovább folytatódik a sorozatgyilkos, Dexter története, ráadásul Michael C. Hall is ismét felveszi a gumikesztyűt és a henteskötényt.

Bár az év végén érkező előzménysorozat, a Dexter:Original Sin alkalmával Michael C. Hall visszatér ikonikus szerepébe (igaz, csak hanggal), ám nem ez lesz az utolsó alkalom, hogy a színész szürke morális értékekkel rendelkező, jó szándékú sorozatgyilkos bőrébe bújik. A Paramount társelnöke, Chris McCarthy ugyanis a Varietynek elmondta, hogy egy újabb folytatás készül Dexter: Resurrection címmel.

A San Diegói Comic Conon hangzott el a bejelentés, miszerint a Dexter: New Blood után is folytatódik a civilben bírósági szakértőként dolgozó gyilkos története a Dexter: Resurrection című sorozatban. A történet a New Blood vége után játszódik közvetlenül, amelyben Michael C. Hall játssza majd a címszereplőt.

Az eredeti Dexter 2006 és 2013 között futott a ShowTime-on, Magyarországon a Viasat3 és a Viasat6 csatornák sugározzák. 2021-ben érkezett az első, csak limitált sorozatként futó folytatás, a New Blood, amely a rajongók által sokat kritizált eredeti befejezést volt hivatott kijavítani, 8,1 csillagos IMBD-értékelése szerint pedig sikerült elérnie a célját.

A következő rész spoileres, így csak saját Felelősségre olvassa tovább!

A legnagyobb kérdés az, hogy hogyan folytatódhat az antihős sztorija, hogyha Dexter a New Blood végén meghalt – a szemünk láttára vérzett el, a fagyban fekve. Ezt a sorozat készítője, Clyde Phillips is igazolta. Michael C. Hall csak annyit kérdezett a Varietynek adott interjújában, hogy „Biztos?”

Soha ne mond, hogy soha. Ennek a világnak van egy kis mágikus része, szóval nem mondanék egyértelmű nemet semmilyen kezdeményezésre

– mondta bármely forgatókönyv megerősítése nélkül Michael C. Hall. Emellett azt is elárulta, hogy rengeteg a karakter a történetben, így akár ők is kaphatnak nagyobb szerepet. Egyelőre a Dexter: Resurrection nem kapott bemutatódátumot, decemberben viszont jön az Original Sin!