Erre senki sem számított, már a katasztrófafilmek is rekordot döntenek

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Furiosa elvérzett a mozipénztáraknál, hiába a kritikusok és közönség méltató szavai, és a tavaszi időszakban kevés film tudott kimagasló vagy legalább látható nyereséget termelni debütáló hétvégéjén. A szakemberek már év elején szkeptikusak voltak, hogy miként alakul a mozik sorsa az évben, hisz az olyan gigaprodukció, mint a Dűne: Második rész sem tudott dollármilliárdos bevételt generálni. Azonban a nyári meleggel valahogy megjött a mozilátogatók kedve is, hiszen most

egy katasztrófafilm, illetve egy horror alkotás is sorra dönti a rekordokat.

Ahogy arról nem rég beszámoltunk, Nicolas Cage új filmje, amely augusztusban érkezik a hazai multiplexekbe, noha független alkotás – gyártási költsége még a húsz millió dollárt sem érte el –, már most majd 50 millió dollárt hozott a kasszáknál, pedig egyelőre csak az amerikai mozikban pörög. Ezzel már így is rekorder a független horrorok között, amely nemsokára tovább erősödhet a nemzetközi piaci debütálással.

A Longlegs című film, amiben Cage a címszerepet alakítja, egy horror-thriller, vadászat egy sorozatgyilkos után. Az eddigi számok alapján a kritikusok és a közönség egyöntetűen kedveli, hisz a Rotten Tomatoes oldalon 86 százalékos pozitív szakmai vélemény született róla, az IMDB oldalán pedig jelen pillanatban 7,3-as értékelést kapott.

Ezeket összevetve az Oscar-díjas színész egyik legközkedveltebb alkotásáról beszélhetünk az elmúlt fél évtizedet nézve. A Screen Daily információi szerint most azonban nem csupán a Longlegs tarol a pénztáraknál, hanem egy új katasztrófafilm is felpörgött, ráadásul nem is akárhogy.

A rekordok éve

A Twisters – Végzetes vihar címe ismerős lehet, hiszen 1996-ban már megjelent egy Twister című tornádós katasztrófafilm, amely két Oscar-jelölést és félmilliárd dollárt hozott a készítőknek. A franchise új része majd harminc évvel később úgy fest, nem fogja alulmúlni elődjét, ugyanis már most elképesztő számokat produkál. Nyitó hétvégéjén elérte a 80 millió dolláros (majd hárommilliárd forintos) jegybevételt, ezzel az év harmadik legjobb indításáról beszélünk, az Agymanók 2 több mint 154 millió dolláros és a Dűne: Második rész 82 millió dolláros kezdő bevétele után.

Ráadásul az új Twister -film világrekordot is döntött. Minden idők legjobb nyitóhétvégéjét tudhatja magáénak a katasztrófafilmek között, ezzel felülmúlva az eddigi listavezető Holnaputánt, amely 2004-ben 68 millió dollárral startolt el. A film mostanra már túllépte a 120 millió dolláros bevételt is, azonban ez még nem elég, mivel az információk szerint a film gyártási költségeit nagyjából 150 és 200 millió dollár közé saccolják, így van még mit feljebb tornászni a számokon, ha valóban jelentős profitot szeretnének a készítők.

A mostani siker előtt, még júniusban az első igazán nagy robbanást meglepő módon az Agymanók 2 hozta el, amely 200 millió dolláros (mintegy 74 milliárd forintos) gyártási költsége mellett majd másfél milliárd dollárt (több mint 500 milliárd forintot) hozott vissza a mozikasszáknál. Ezzel nem csupán az év első dollármilliárdos alkotása lett, hanem minden idők egyik legsikeresebb animációs filmje is, aminél egyelőre csupán a Jégvarázs 2 és a 2019-es Az oroszlán király teljesített jobban – noha az Agymanók 2 még mindig pörög a mozikban, így ez bármikor változhat.