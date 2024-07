Új előzetest kapott a Hellboy-film, vérfagyasztó borzongás vár a nézőkre

Jack Kesy és Martin Bassindale főszereplésével készül az új Hellboy-film, amely a Millenium Media és a Dark House Entertainment gyártásában kerül a mozivászonra. A film hivatalos bemutatójának időpontja még nem ismert, azonban most új előzetessel próbálják a nézőket a mozikba csalogatni.

A Ketchup Entertainment „Hellboy: The Crooked Man” című filmjét a rendező népi horrorfilmként jellemezte, a most bemutatott vadonatúj előzetes pedig arra utal, hogy valóban az is lesz, ugyanis az új kedvcsináló erősen támaszkodik ezekre a horrorhangulatokra – írja a Bloody Disgusting.

Bár a film hivatalos bemutatójának időpontja még ismeretlen, a portál arról ír, hogy a Hellboy: The Crooked Man „R” besorolást kapott, mivel „némi erőszakos tartalom, nyelvezet és meztelenség” jelenik meg benne.

Fotó: IMDb Részlet a Hellboy: The Crooked Man című filmből

Jack Kesy (12 katona) ezúttal az ikonikus képregényhőst alakítja. A Hellboy alkotója, Mike Mignola Christopher Goldennel közösen írta az új filmet.

A film „az 1950-es években játszódik Adeline Rudolph (Resident Evil) szereplésével, aki ma Paranormális Kutatási és Védelmi Hivatal újonc ügynökeként összeáll Hellboyjal, hogy megvédje Appalachia lakóit a hátborzongató „görbe embertől” (Crooked Man), aki lelkeket gyűjt az ördögnek”.

Brian Taylor (Crank, Gamer, A szellemlovas – A bosszú ereje, Szörnyszülők) rendezte a filmet a Millennium számára, amely a 2008-as Hellboy minisorozat alapján készült. A történet állítólag „Hellboy világát a képregénysorozat egyik legkedveltebb témáján keresztül bővíti ki”.

Kesy és Rudolph mellett Jefferson White (Yellowstone) mint Tom Ferrel, Leah McNamara mint Effie Kolb, Joseph Marcell mint Watts tiszteletes, Hannah Margetson mint Cora Fisher és Martin Bassindale mint Crooked Man szerepel a filmben.

A Crooked Man eltér minden korábbi Hellboy-filmtől, ahol Mike Mignola és a képregények alkotója végre filmes formában is hiteles változatát pásztázza történeteinek és karaktereinek

– mondta Jeffrey Greenstein, a Millennium Media elnöke.

„Ez az első a filmek sorában, amelyek megszokott és új módon fogják megragadni a közönséget. Brian Taylor minden téren szakértő, és nem is tudnék jobb embert elképzelni arra, hogy életre keltse ezt a történetet, hogy megmutathassuk a közönségünknek ezt a másfajta és eredeti Hellboy-filmsorozatot” – tette hozzá.

A Millennium Media a Dark Horse Entertainment mellett készíti az új filmet. Az előzetes ide kattintva tekinthető meg.