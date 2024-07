Lady Gaga kiköpte a kávét, amikor meghallotta Joaquin Phoenixet énekelni

Hamarosan érkezik a mozikba a Joker második része, amiben Joaquin Phoenix mellett Lady Gagának is fontos szerep jut. Phoenix most elmesélte, hogy reagált a Grammy-díjas énekes, amikor a színész először dalra fakadt.

Október 4-én mutatják be a Joker folytatását Folie á Deux, vagyis Kétszemélyes téboly címmel, amiben Joaquin Phoenix mellett Lady Gaga játssza a főszerepet. Phoenix most arról mesélt, hogy sokkolta a Grammy-díjas énekesnőt.

Az új Joker címe egy ritka, de évszázadok óta ismert pszichiátriai kórképet takar, mi szerint két, szoros kapcsolatban lévő embernél ugyanaz a pszichés zavar alakulhat ki. Ez lehet Joker és Harley Quinn, vagyis Phoenix és Gaga, akik dalra is fakadnak a filmben.

A forgatáson Phoenix éneklésénél az énekesnő furcsa reakciót adott.

Amikor először énekeltem, kiköpte a kávét meglepetésében, ettől persze egyből magabiztosnak éreztem magam.

De még hozzátette azt is, az énekesnő bátorította végig, azt mondta, énekelje ki, amit érez, ami benne van. És ez ugyan szokatlan valakinek, aki nem szokott dalra fakadni, de egyben nagyon izgalmas is Phoenix szerint. Persze nem most először hallhatjuk a hangját egy filmben, a 2005-ös, Johnny Cash életéről szóló A nyughatatlanban is minden számot ő énekelt.

Majd azt is elmondta, karakterének, Arthur Flecknek nagyon fontos a zene, úgy nőtt fel, hogy otthon állandóan szólt a rádióból. Szerepe szerint nem kell profi énekesnek tűnnie, inkább csak olyannak, aki a zuhany alatt dalra fakad.

A sztori szerint Arthur Fleck találkozik élete szerelmével, Harley Quinn-nel az Arkham Elmegyógyintézetben, és miután kiengedik, elkezdődik végzetes kalandjuk. Múlt héten Gaga elárulta, hogy megváltoztatta a hangját a szerephez, hogy ne is emlékeztesse a nézőket énekes személyiségére. Mint mondta, itt ő nem az előadó, hanem egy karaktert alakít, és Lady Gaga személyiségét háttérbe kellett szorítania.