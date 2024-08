Ilyet még senki nem kóstolt, ez az asztali sportok libamája

Szeptember végén nemcsak a kerti virágok nyílnak, de megérkezik a mozikba a romantikus, gombfocis sportvígjáték is, a Lepattanó. Az előzetese már látható, lapunk járt a forgatáson is, és már akkor tudni lehetett, hogy itt valami tényleg vicces filmet forgatnak. Most a plakát is elkészült a filmhez.

A film alkotói úgy tartják, hogy a Lepattanó érzelmes sportvígjáték az esendőségről, a szeretetről, a kitartásról, és tisztelgés a sokunk által kedvelt fantasztikus magyar játék, a gombfoci előtt. Ezt ígérik a film főszereplői is – Scherer Péter, Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, Rába Roland, Elek Ferenc, Mucsi Zoltán –, és ez az a film, amelyben feltűnik a Dallas Bobbyja, Patrick Duffy is.

A film előzetesében ők buzdítják drukkolásra a sport- és filmrajongókat.

Magyaros dilemma

A Lepattanó története igazán magyaros: Kálmán (Scherer Péter) szívügye a gombfoci, csapatával az Európa-bajnokságra készül, ám a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják. A megoldás egy milliárdos (Patrick Duffy) személyében érkezik, aki tévedésből 100 millió forintot utal a számlájukra. Nagy a kísértés, a pénzzel ugyanis esélyük nyílna kijutni az Eb-re…

És akkor nézzük, milyen lett a plakát!

A film rendezője Vékes Csaba (Szia, Életem!), társ-forgatókönyvírója Gönye László, producere Roskó Péter és Scherer Péter, kreatív producere Scherer Péter. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával a Három Homár és a Blue Duck Arts gyártásában készült. Az alkotás operatőre Dévényi Zoltán, gyártásvezetője Krékits Péter, látványtervezője Takács Eszter, jelmeztervezője Pirityi Emese, zeneszerzője Kovács Márton, a rendezőasszisztens Bednárik László. A film a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozik be, a JUNO11 Distribution forgalmazásában szeptember 26-án érkezik a hazai mozikba.