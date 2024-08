Itt a Squid Game második évadának első előzetese, hivatalosan jön a harmadik évad is

A YouTube-on közzétett trailerből kiderül, mikor jön a második évad, valamint az is, hogy biztosan kapunk egy harmadik szezont Szong Gihun történetéről.

Augusztus elejétől a YouTube-on már látható a világhírű dél-koreai sorozat, a Squid Game (Nyerd meg az életed) második évadának első előzetese. Az első szezon cliffhangere után a rajongók tűkön ülve vártak bármilyen bejelentést, most pedig biztossá vált, hogy 2024. december 26-án érkezik a Squid Game Season 2 a Netflixre!

Emellett azt is bejelentették, hogy a koreai drámasorozat egy harmadik évadot is kap majd, amely 2025-ben érkezik a képernyőinkre – és hivatalosan is az utolsó lesz. A sorozat ötletgazdája és rendezője, Hwang Dong-hyuk „már nagyon várja az elültetett mag gyümölcsét, amelyet a Squid Game megalkotásával arathatnak le jövőre”.

Keresi a felelősöket

Szong Gihun szerepébe az előző évad és az Akolitus sztárja, Lee Jung-jae tér vissza, hozzá pedig a Front Mant/Frontembert játszó Lee Byung-hun, az öccsét játszó Wi Ha-jun, valamint a Salesman/Üzletember szerepét magára öltő Gong Yoo is. Emellett rengetegen csatlakoznak a stábhoz, köztük a ZE: A fiúbanda sztárja, Yim Si-wan is.

A második évad hivatalos leírásából annyi derül ki, hogy három évvel a Squid Game megnyerése után Gihun még mindig a felelősöket keresi. A nyereményből finanszírozza keresését, egyetlen nyoma pedig az öltönyös férfi, akivel ddakjit játszott a metróban a rémálom előtt. Azonban hamar rájön, ha véget akar vetni a játékoknak, akkor ismét részt kell vennie bennük.

A Squid Game első évada a valaha volt legnézettebb sorozat a Netflixen. Tizennégy Emmy-jelölést kapott, ebből pedig hatot meg is tudott nyerni. Többek között Hwang kapta a legjobb drámarendező díját, Lee a legjobb színésznek járót, az üveggolyós részben hatalmasat alakító Lee You-mi pedig elnyerte a legjobb női mellékszereplő elismerését.