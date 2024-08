David Lynch: Ez megöl, úgyhogy abba kellett hagynom

David Lynch, a Twin Peaks rendezője már túl beteg ahhoz, hogy személyesen rendezzen filmeket, lehet, hogy ezentúl csak távolról dolgozhat majd. A legendás direktor azonban a gyengélkedés ellenére sem vonul vissza.

A Sight and Sound magazinnak adott interjújában Lynch így fogalmazott:

Tüdőtágulást kaptam a sok dohányzástól, így akár tetszik, akár nem, otthon vagyok. Nem tudok kimozdulni, és csak rövideket tudok sétálni, mielőtt elfogyna az oxigénem.

„A Covid miatt nagyon rossz lenne, ha megbetegednék, még ha csak egy megfázásról lenne is szó. Valószínűleg az otthonomból kellene rendezem... Ezt nem nagyon szeretném. Szeretek a dolgok középpontjában lenni, ötleteket gyűjteni, de ha arra kerülne sor, megpróbálnék távolról elkészíteni egy filmet” – mondta a lapnak.

Tele van boldogsággal

Miután megjegyzései heves reakciókat váltottak ki a rajongókból, a 78 éves színész az X-en közölte velük, hogy

nem hagyja abba a munkát.

A rendező már több mint két éve leszokott a dohányzásról, a tüdőtágulást leszámítva kiváló egészségnek örvend, és ezt mondta:

Tele vagyok boldogsággal, és soha nem fogok nyugdíjba vonulni.

Lynch legutóbbi egész estés produkciója a Twin Peaks: The Return című, 18 epizódos tévésorozat volt, amelyet 2017-ben mutattak be a Showtime-on. Utolsó nagyjátékfilmje a 2006-ban bemutatott Inland Empire volt.

Meg nem valósult projektjei közé tartozik a 2010-es (állítólag befejezett) Antelope Don't Run No More című játékfilm forgatókönyve, de pletykáltak egy 2020-ban készülő, Wisteria/Unrecorded Night című, 13 részes Netflix-sorozatról is.

Az interjúban Lynch elmondta, hogy a dohányzás olyasmi volt, amit abszolút szeretett, de végül ráfázott.

Számomra ez a művészi élet része volt. A dohány és az illata, ahogy hátradőlsz, rágyújtasz, és nézed a munkádat, vagy elgondolkodsz dolgokon. Semmi ehhez fogható nincs a világon, ami ilyen gyönyörű lenne. Közben pedig megöl, úgyhogy abba kellett hagynom

– fogalmazott.