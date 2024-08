A Jóbarátok egykori sztárja sziporkázik ebben az új időutazós sorozatban

Ha napjaink legelborultabb humorú rendezőjét kellene megneveznem, akkor egyértelműen a sokak által vérmesen utált, szerintem zseniális Taika Waititire mutatnék, aki életet lehelt a Marvel vergődő szuperhősébe Thorba, de a blockbusterektől elkanyarodva olyan kacagtató, kisebb volumenű alkotásokat is lerakott az asztalra az elmúlt évtizedben, mint a Vademberek hajszája, A győztes gól, esetleg a Hétköznapi vámpírok, nem beszélve a Jojo Nyusziról. Aki a valódi Taika Waititire kíváncsi, a kalapácsos északi istenség helyett inkább utóbbi címekbe nézzen bele, öt perc után látni fogja, hogy neki szólnak-e ezek a filmek.

Az Időbanditáknak érdemes egy kicsit a hátterét is átrágni, az Apple TV+ szériája ugyanis egy 1981-ben bemutatott filmen alapszik, amelyet Terry Gilliam rendezett, az íráshoz pedig bevett a buliba még egy Monty Python-ikont, Michael Palint. A Hülye Járások Minisztériumát is megalkotó társulat legalább annyira pihent agyú volt, mint a fentebb általam hozsannázott Taika Waititi, talán ezeket az infókat tudva már nem is annyira meglepő, hogy az új-zélandi direktort választották ki a remake egyik készítőjének.

A történet sokban hajaz a Narnia Krónikáira, nem csak abból a szempontból, hogy a hangvétel fiatalos és az egész családnak fogyasztható, hanem mert a főszereplő, a 11 éves Kevin (Kal-El Tuck) egy szép napon, amikor kinyitja a szobájában a szekrényét, arra lesz figyelmes, hogy odabent egy lovag menekül épp ádáz ellenfelei elől. Igen, az Időbanditákban, ahogy a címe is utal rá, beszélő oroszlánok helyett más és más idősíkokat kapunk. A helyzetet pedig megbonyolítja, hogy egyszer csak a világra amúgy is rettenetesen kíváncsi Kevinhez betoppan egy tolvajokból álló banda, élén Penelopéval (Lisa Kudrow), aki igaz, hogy picit úgy néz ki, mint anno Jónás Rita a Kölyökklubban, de cserébe legalább annyira elszánt és rettenthetetlen is.

Már a felütése is elég vicces ennek a sorozatnak, köszönhetően annak, hogy Kal-El Tuck személyében sikerült egy nagyon aranyos gyerekszínészt találniuk az alkotóknak, aki tökéletesen bújik a történelemfanatikus főhős bőrébe. A kissrác az első pillanattól megőrjíti telefonfüggő szüleit azzal, hogy csak a múlttal foglalkozik – bizonyos tekintetből mindenkinek jól jön tehát a misztikus csavar. Nyilván Kevin karaktere nem lenne még elég az üdvösséghez, Lisa Kudrow azonban legjobb énjét hozza banditavezérként, ami a szeleburdiságot illeti, talán még Phoebe Buffay karakterén is túltesz. De hogy felidézi a nézőben, az tuti. A csapatban kapunk még tájékozódni képtelen térképolvasót (Roger Jean Nsengiyumva), hét férfi erejével felérő erősembert (Rune Temte) és még egy csomó fura egyént. Lényeg a lényeg, hogy a szedett-vedett alakulat és Kevin között valami olyan groteszk kapcsolat alakul ki, hogy szétröhögi magát az ember.

Taika Waititi és készítőgárdája nem fogja vissza magát, rögtön az első két epizódban beletenyerelnek a Stonehenge rejtélyébe, kiparodizálják a trójai falovat, a majákat, semmi sem szent nekik. Ezzel remek görbe tükröt állítanak annak, hogy a történelmi legendákat mennyire túlmisztifikáljuk. Bár akadnak olyan beszélgetős jelenetek, amik laposabbak, és jó pár poén, ami elszáll mellettünk, de amikor az Időbanditákban a humor betalál, akkor szépen arcon nyom. Sőt, az arra érzékenyeket még fel is háboríthatja talán, de nyilván Waititinek ez is a célja, lerí.

Jó húzás, hogy a részek mindössze 30-40 percekre rúgnak, így az Időbanditák nem él vissza a bizalmunkkal, sőt... ahogy halad előre a történet, ugrálnak ide-oda a karakterek, úgy válik az egész egy céltalan meséből valami mélyebben átérezhetővé, már-már dark fantasyvá. Dráma is van, amit nem lőnénk le, mert az Időbanditákat főleg a fordulatok, a váratlanul bedobált időugrások adják el igazából. Az Apple TV+ újdonsága tényleg a felfedezés öröméről szól, a gyermeki kíváncsiságról, és nyitottságról, ezeket a motívumokat pedig csúcsra is járatja.

Simán meg merem kockáztatni, hogy akár a Ki vagy, doki? kiégett rajongóinak is ajánlható az Időbanditák. Ránézésre a kosztümök kicsit gagyik és gyerekesek, a szép fényképezés ellenére a díszletről ugyanez elmondható, mégis mindenfajta sutasága ellenére egy iszonyúan szórakoztató és ami ennél is fontosabb, a Monty Python-szellemiségét zseniálisan megidéző, humoros sorozat ez. Ritka kincs, ami valahogy nem kapja a hype-ot sehol, pedig megérdemelné.

8/10

Az Időbanditák magyar felirattal nézhető meg az Apple TV+-on.