Pont egy ilyen laza, nyári nyomozós sorozat hiányzott most az életünkből

Nem kell minden detektívszériának olyan éjsötétnek lennie, mint a True Detective… ezt mostanában néha elfelejti a tévéipar, holott egy időben pont az ellenkezője, a laza feelgood krimik zsánere ment hatalmasat, elég olyan címeket említeni, mint A mentalista, a Castle, a Bones, esetleg a Monk. Ez utóbbiak nyomvonalán halad az Apple TV+ újdonsága, az augusztus 14-én az első két epizódjával elindult Bad Monkey is, mely sikerrel játszik a nosztalgiára, és már csak a jóleső hab a torta tetején, hogy Vince Vaughn egy olyan nagydumás hekust alakít benne, akit egyszerűen képtelenség utálni.

A Bad Monkey története egy Andrew Yancy (Vaughn) nevű nyomozó körül forog, aki az ideje javát leginkább kedvenc székében, a tengert bámulva, közben alkoholos nedűket fogyasztva tölti. Nincs is más választása, mert felfüggesztették, és talán ezért még az elvárhatónál is jobban meglepődik hősünk, amikor expartnere a rendőrségnél, Rogelio (John Ortiz) egy levágott karral a hűtőtáskájában kopogtat be hozzá – mondván segítség kéne. Oldschool keménylegényről van szó, aki nem retten meg a groteszk fordulatoktól, Andrew pedig mindent meg is tesz azért, hogy a Florida Keys turistacsalogató ereje ki ne csorbuljon. Az exdetektív először az amúgy is balhés Miami városának próbálja lepasszolni a csonkot, ám a zseniális terv nem válik be, a nyakán marad a kósza testrész terhe.

Az egésznek az lesz a vége, hogy Andrew teljesen elveszti a pozícióját, éttermi minőségellenőrt csinálnak belőle. Közben ő suttyomban, minden észérv ellenére próbálja megoldani az ügyet.

Javíthatatlan zsaruról van szó, Vince Vaughn meg tényleg lubickol a szerepben, olyan egysorosokkal oltogat mindenkit, hogy az embernek kedve támad jegyzetelni közben. Na és az sem utolsó tényező, hogy a krimi erősen „femme fatale” kategóriába sorolható női szereplői, a boncnok Rosa (Natalie Martinez) és a tipikus amerikai feleségként tetszelgő Bonnie (Michelle Monaghan) még ahhoz képest is beizzítják a levegőt, hogy nyár van.

Vince Vaughnra ráfért egy ilyen meló, mert a színész még 2015-ben, a már emlegetett True Detective második évadával csúnyán befürdött, és azt az oltári leégést a mai napig nem igazán tudta feledtetni a nézőkkel. Igen, Vaughnnak sokkal jobban áll a lazáskodás, és nagy szerencséje, hogy a Bad Monkey-t az a Bill Lawrence készítette, aki a humorosabb zsánernek nagy veteránja (lásd Scrubs, Cougar Town, Ted Lasso, Shrinking), és aki ezúttal hagyta, hogy a főszereplője rengeteget improvizáljon. Ez, mármint a személyesebb, Vaughn stílusából merítkező humor a Bad Monkey legerősebb alkotóeleme, nem is kérdés.

De hogy jön ide egy rossz majom? A sztori két szálon fut: amellett, hogy Andrew Yancy hányattatott, de legalább a napsütéses órák számát tekintve jól álló életét nézegetjük, a Bahamákra is kitérőt teszünk, ahol kapunk némi miszticizmust és egy Neville Stafford (Ronald Peet) nevű halászt, aki egészen neveletlen, talán Johnny Depp-filmjeiből szalasztott kismajmával tölti békés hétköznapjait. Addig, míg a kecót el nem adják a feje fölül, és ki nem akarják ebrudalni.

Nyilván a két történetszál között erős kapcsolat van, és az írók ügyesen össze is vezetik ezeket a pilot végére. még ha kicsit visszatetsző is, ahogy érezhetően megpaskolják a saját vállukat, hogy de okosak vagyunk…

Ritkaság, de a Bad Monkey-ban működik a folyamatos, a sorozat stílusához illeszkedő narráció, még ha helyenként úgy is lehet érezni, hogy túltolják. Ami viszont a fényképezést illeti, már nem annyira pozitív az összkép, tekintve, hogy olyan a széria, mintha nem tudták volna eldönteni, milyen képi világot szánnak neki. Bizonyos jeleneteknél nagyon letisztult, nyári sorozathoz képest hidegebb színekkel operáló a vizualitása a Bad Monkey-nak, míg máskor, teljesen érthetetlen módon ráteszik azt a mémmé vált mexikói filtert – ez utóbbi snitteknél valami irtózatosan gagyin néz ki ez a krimiszéria. Már-már megbocsáthatatlan bakiról van szó.

Nagy kérdés, hogy a Bad Monkey-ban lesz-e elég nafta ahhoz, hogy 10 epizódig kitartson, pláne hogy eddig 45-57 percesek voltak a részek. Valamelyest megnyugtató, hogy alapanyagnak ott van Carl Hiaasen 2013-as regénye, de hogy egy második etaphoz az már nem lesz elég, az tutinak tűnik. A végső, megoldandó ügy, annak megfelelően, hogy Floridában járunk, egészen agyament, még ha a műfajon belül nem is váltja meg a világot. Ugyanakkor Vince Vaughn és a már említett színészek mellett is bőven akadnak ebben az Apple-sorozatban olyan alakítások, amelyek megérik a pénzüket és az időnket.

Példának okáért fel lehet hozni Jodie Turner-Smitht, aki egy, a valóságtól nagyon elrugaszkodott papnőt alakít, vagy éppen a levágott kézhez tartozó, elhunyt fickó tűzről pattant lányát játszó Charlotte Lawrence-t, akiket jobban kibontva bőven lehet még a Bad Monkey mellékszálait építgetni. Talán az lesz a vége, hogy nagyon laza, kellemes meglepetésből kötelező néznivalóvá növi ki magát Vince Vaughn krimije. Ahhoz azonban, hogy ilyet lehessen kijelenteni, néznünk kell még pár epizódot belőle, de a kezdés több mint biztató.

7,5/10

A Bad Monkey első két részes évadkezdése magyar felirattal nézhető meg az Apple TV+-on, a további epizódok heti jelleggel érkeznek.