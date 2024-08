Michael Keaton: Tim Burton nélkül sem a DC, sem a Marvel nem létezne

Tim Burton filmrendező nevéhez számos legendás alkotás kötődik, mint például a Charlie és a csokigyár, a Karácsonyi lidércnyomás, az Alice csodaországban vagy a Batman. Most a denevérruhás igazgságosztó szerepét megformáló Michael Keaton mondta el véleményét a rendezőről.

Bár Michael Keatont kezdetben bírálták az 1989-es Batman filmben nyújtott alakítása miatt, mégis úgy véli, Tim Burton rendező elképzelése valójában „mindent megváltoztatott” a képregényfilmek terén.

Egy közelmúltban adott interjújában a Beetlejuice Beetlejuice színésze visszatekintett a Warner Bros. Batmanjében játszott ellentmondásos szerepére, ami ellen annak idején 50 ezer képregényrajongó tiltakozott – írta meg a The Hollywood Reporter.

„Tim óriási elismerést érdemel. Mindent megváltoztatott” – mondta Michael Keaton a rendező határozottságáról, hogy a botrány ellenére is őt választotta főhősnek.

Nem tudom feketén-fehéren kijelenteni, de nagy a valószínűsége annak, hogy Tim Burton nélkül nincs Marvel, és nincs DC-univerzum se. Kételkedtek benne, és megkérdőjelezték

– mondta.

Michael Keaton szerint Tim Burton nem kapott túl sok dicséretet azért, amiért őt választotta ki a szerepre. A színész szerint a Tisztán és józanul című filmben nyújtott alakítása győzhette meg Tim Burton arról, hogy neki kell játszania Bruce Wayne-t. Ettől függetlenül merész lépés volt.

Tim Burton is megdicsérte Keatont, mert szerinte a színésznek„van egy bizonyos energiája”, ez az egyik oka annak, hogy neki akarta adni Batman szerepét. A rendező egy imterjúban úgy fogalmazott: „csak a szemébe nézel, és intelligensnek, ijesztőnek, őrültnek tűnik, minden egyszerre.”

Az egyik film meg sem jelent

Michael Keaton Batmanjéről sokan úgy vélik, hogy az ő alakítása volt a legjobb a denevérruhás igazságosztó szerepében, annak ellenére, hogy más neves színészek is belebújtak a karakter bőrébe a későbbiekben. Köztük volt George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck és Robert Pattinson is. Keaton a 2023-as Flash – A villám és a Warner által leselejtezett Batgirlben is újra magára öltötte a híres denevérruhát.

Michael Keaton elárulta, nem volt csalódott amiatt, hogy a Batgirl végüla polcra került. „Nem igazán érdekelt a dolog. Megkaptam a szép, nagy csekket!”– mondta, de aztán hozzáfűzte, hogy nagyon kedveli Adil El Arbit és Bilall Fallahot, a rendezőket.

Michael Keaton Batman szerepére viszatekintve, azt mondta, hogy tulajdonképpen büszke rá, mert szereti bebizonyítani, ha mások tévednek. Ez ugyanis szórakoztató a számára.