Bill Skarsgard őrületes diétával készült A holló főszerepére

Bill Skarsgard nevét egyre többször hallhatjuk az utóbbi időben. A színész egyebek mellett eljátszotta az Az című horror bohócát, de az Anna Kareninában, a Deadpool 2-ben és a John Wick negyedik részében is feltűnt. Most egy ikonikus film megújult változatában tért vissza, nem is akárhogyan.