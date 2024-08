A Netflix túltolta a szekeret ezzel az új vígjátékkal

Aki nem bírja a szellentős-hányós humort, az most forduljon el. Mindenki másnak azonban szórakoztató néznivaló lehet a Netflix új vígjátéka, az augusztus 23-án bemutatott Négy gólya, amely a testnedveket, a káromkodást, vetkőzést és a tinilét minden nehézségének bemutatását tekintve is igyekszik megidézni a műfaj nagy klasszikusait, az Amerikai pitét, a Superbadet, a méltatlanul alulértékelt Szextúrát. Többé-kevésbé sikerül is neki, még ha az alkotópáros, a Felhőtlen Philadelphia kapcsán ismert testvérek, Dave Chernin és John Chernin helyenként túltolják a dolgokat, és az ütősebb poénok mellett becsúszik némi ízléstelenség is.

A történet főszereplője egy Benj (Mason Thames) nevű, a világra mindig csillogó szemekkel tekintő tizenéves, akinek nem úgy sikerül a középiskola elkezdése, ahogy azt fejben eltervezte előre. Ahelyett, hogy nővére legjobb barátnőjével, Bailey-vel (Isabella Ferreira) összemelegedne, drogbalhéba keveredik, és aztán még a haverjai is jó nagy nyomást helyeznek szegény srácra azzal, hogy bejelentik, rögtön az első héten megcsinálják az év partiját. Na, jó... igazából a helyi keménylegény címre hajtó Koosh (Bardia Seiri) bátyja csinálja a bulit, és Benj többi barátja sem annyira menők.

Tényleg mintha a Superbad kicsit béna, de annál lelkesebb spin-offjából léptek volna ki a fiúk: a hősszerelmes Benj és a már említett particsászár Koosh kiegészülnek még az iszonyúan félénk Eddie-vel (Ramon Reed), és a kölyökképű, alig általános iskolás kinézetű Connorral (Raphael Alejandro) – így négyesfogatba állva tűzik ki, hogy hódítani fognak, mint Tibor abban a bizonyos magyar filmben, ha belepusztulnak is.

Klisés figurák klisés figurák hátán? Lehet, de a mellékszereplők azért mentik ezt a Netflix-filmet, még ha e tekintetben is találunk blődségeket, mint a Bobby Cannavale által játszott kémiatanár, aki érthetetlenül jelenik meg a diákok bulijában, de a neki írt poénokból a Boardwalk Empire színésze rutinból kihozza az élvezhető trash-t. Pedig látszik rajta, hogy izzad egy picit... Annak ellenére, hogy alig látható a filmben, a Mickben is remek Kaitlin Olson még Cannavale-nál is jobban lopja a show-t, amikor dühös anyukaként leteremti a gyerekeit, a 49 éves színésznő egyszerre rémiszt és röhögtet halálra bennünket, nézőket.

Ami az ízléstelenséget illeti, mert erről is beszélni kell, a Négy gólya nem fogja vissza magát, egy Tesla kerül benne kicsit túl közeli ismeretségbe egy szőke Instagram-sztár (Loren Gray) testnedveivel. Nem véletlenül szóltunk, hogy aki a hasonló kreténséget nem bírja, az tartsa távol magát ettől a filmtől, mert a Chernin-testvérek jó mélyen belemennek a dologba, és hosszú perceken keresztül e körül forog a sztori, nyakig megforgatják a filmjüket a fekáliában.

Lehetséges, hogy a Netflix új tinivígjátékát nem is a Superbadhez illene hasonlítani, bár tíz körömmel kapaszkodik a Négy gólya a nagy klasszikusba, hanem a Project X-hez inkább. Utóbbi is egy hatalmas parti körül forgott, ami a játékidő javát kitette. A Négy gólya is valami hasonlóval próbálkozik, és bár a kézenállva sörivást kihagyják a készítők, elég sok klisét durrogtatnak el közben. Cherninék arról beszéltek egy interjúban, hogy a filmjük a személyes élményeikből építkezik, persze eltúlozva. Nagy kár, hogy a személyes hangvétel pont nem érződik túlzottan a Négy gólyában. Talán csak Benj és Bailey románcában, el tudjuk képzelni, hogy az író-rendező tesók valamelyike tinédzserként tényleg ekkora önjelölt Casanova volt.

Nem váltja meg a világot, nem találja fel a spanyolviaszt, a Négy gólya mégis bizonyos tekintetből fontos lépés lehet a filmiparnak, mert kellenek az ilyen jobban sikerült iparosmunkák is ahhoz, hogy az R-kategóriás vígjátékok végre feltámadjanak, lehessen menni röhögni a nagyvászon elé. Nem lesz belőle új Amerikai pite, sem Superbad, de a polgárpukkasztást hasonló elánnal csinálja a Netflix filmje, mint a Barátnőt keresünk tette nemrégiben. Nyilván nincs pucéran a tengerparton verekedő Jennifer Lawrence benne, de ha a rendezők célja az volt vele, hogy egy új generációt ismertessenek meg ezzel a zsánerrel, arra simán jó lehet.

Arra meg, hogy hátradőljünk a fotelben, és egy unalmas, tikkasztó nyári estén nézzünk valami ismerősen hatót, mégis vicceset, arra meg pláne.

6/10

A Négy gólya szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen. Korhatáros előzetes a filmhez a Youtube-on elérhető.