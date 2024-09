Adrien Brody mélyen együtt tud érezni a magyar karakterrel, akit új filmjében alakít

A The Brutalist című amerikai film egy disszidált magyar házaspár, Tóth László és felesége, Erzsébet életét mutatja be, miután túlélték a holokausztot, és Amerikába költöztek. A főszerepet alakító Adrien Brody a jelenleg is zajló velencei filmfesztiválon nyilatkozott arról, hogy édesanyja magyar származása miatt mélyen együtt tud érezni Tóth karakterével.