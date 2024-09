Anya Taylor-Joy elárulta, melyik Disney-szerep lenne az álma

Anya Taylor-Joy egy interjúban mesélt arról, hogy álmai Disney-szerepe lenne Elzát alakítani a Jégvarázs című élő szereplős filmben. A 28 éves színésznő már a szereplőválogatásra is beajánlotta magát.

Anya Taylor-Joy elárulta, hogy álmai Disney-szerepe lenne, ha Elza szerepét játszhatná el a Jégvarázs című élő szereplős filmben. A színésznő egy interjúban mesélt arról, hogy már egy javaslatot is tett, miszerint a szereplőválogatáson az elsők között hallgassák meg – írja a Deadline.

A Mad Max – A harag útja című film sztárja nagyon büszke lenne rá, ha testvérei gyerekeinek is elmondhatná, hogy ő Elza, aki jeget tud lőni a kezéből.

Nagyon szeretnék musicalt csinálni, mert egy kicsit túlságosan megszállott vagyok a jelenlegi munkám miatt. Szeretem a lehetetlen feladatokkal járó kihívást. Hihetetlenül motiváló és izgalmas lenne számomra az ötlet, hogy egyszerre énekeljek, táncoljak és színészkedjek

– hangsúlyozta Anya Taylor-Joy.

A Jégvarázs élőszereplős változatán állandóan vitáznak a franchise rajongói, de a Disney soha nem erősítette meg az animáció adaptálás terveit. A Disney jelenleg az animációs sorozat harmadik és negyedik filmjére összpontosít. A tervek szerint a harmadik részt 2027-ben mutathatják be.

A népszerű Disney-alkotás élő szereplős változata már a rajongókat is megihlette. Az egyik videómegosztó oldalon nemrég egy lehetséges koncepciót is kidolgoztak. A Jégvarázs továbbgondolt ötletét különböző filmek összedolgozásával készítette el a Darth Trailer nevű YouTube-csatorna, a videó valósághű látványvilága miatt több embert is megtévesztett.