A világ egyik legnagyobb fantasy franchise-a A Gyűrűk Ura, ami J. R. R. Tolkien különleges, páratlan világépítésének, gondolkodásának szüleménye. A Warner folyamatosan újabb és újabb történetekkel áll elő Középföldéről, de a hamarosan érkező The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum még magát a fantasy királyát is meglepné. Hiába az ő világa és karakterei, ezúttal nem az egyik saját története lesz a központban.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, az alkotás két szinten is újít. Egyfelől nem Tolkien valamelyik elbeszélése, hanem egy új, független forgatókönyv lesz az alapja, másfelől pedig nem Peter Jackson ül a rendezői székbe. Hogy előbbi mennyire számít „szentségtörésnek”, arról lehet vitázni, utóbbi viszont kivételesen nem biztos, hogy bajt jelent majd, mivel nem más dirigálja a mozit, mint az eredeti trilógiában Gollamot játszó Andy Serkis.

Peter Jackson sem tűnik el, producerként működik közre a filmben. Nemrég több új dolgot is bejelentettek a készülő alkotásról, többek közt, hogy ki alakítja majd Gandalf karakterét, aki az új történetben visszatér.

Fotó: port.hu Részlet A Gyűrűk Ura: A két torony című filmből

A Gaming Bible arról ír, hogy Serkis és csapata természetesen az ikonikus szerep korábbi megformálóját, Ian McKellent kereste meg, aki az első A Gyűrűk Ura-filmért anno Oscar-jelölést is kapott. Eltérve az elmúlt években megjelent, Tolkien világát adaptáló alkotásoktól, ezúttal (akár A hobbit-filmeknél) az eredeti színészekhez szeretnének visszanyúlni. Serkis például a rendezésen túl ismét fogja Gollamot alakítani.

A féltett varázsló

A rajongókat megosztotta a döntés, hogy újból az idős színészlegendát kérték fel. Sokan nem tudnák más alakításában elképzelni Gandalf karakterét, azonban a portál információi szerint többen aggodalmukat fejezték ki. Ők úgy vélik, a technológiai trükkök ellenére jól látható, hogy McKellen egyre idősödik, ami elvesz az élményből, de a legtöbben azért aggódnak, mert a 85 éves művész a közelmúltban balesetet szenvedett. A színész az eset kapcsán halálfélelemről számolt be, és arról is meg kellett győzze önmagát, hogy nem túl öreg még a színészethez.

Emiatt a rajongók most még inkább féltik kedvencüket, aki ennek ellenére nem veti el a lehetőségét annak, hogy visszatérjen Gandalf szerepében. Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott:

A Gyűrűk Ura iránti lelkesedésem semmi jelét nem mutatja annak, hogy a közeljövőben alábbhagyna… Ez minden, amit mondhatok. Most azzal kerestek meg, hogy lesznek még filmek, Gandalf is visszatér bennük, és remélik, hogy én fogom majd játszani.

Egyelőre nem tudni, hogy az új film mikor jelenne meg, csupán annyit, hogy 2026-ra tervezik. Fran Walsh és Philippa Boyens lesznek felelősök a forgatókönyvért, akik az eredeti trilógiánál is együtt dolgoztak Peter Jacksonnal a szkripten. Ezúttal még nehezebb feladatuk lesz, hiszen saját ötleteket kell egy meglévő, szinte mindenki által ismert történetbe ágyazniuk, így szinte biztos, hogy a rajongók jelentős része kritikus szemmel figyeli majd a végeredményt.

A történetről nem tudni túl sokat, így azt sem, hogy vajon kik térhetnek vissza, és milyen új karakterek jelennek meg a vásznon. A közelmúlt eseményei miatt az sem biztos, hogy McKellen ismét Gandalfként tűnik fel, hiszen egyelőre ő sem adott minden kétséget kizáró választ.

A franchise mostanában több szinten is felpörgött. A hatalom gyűrűi új évaddal jelentkezett, és nemsokára debütál egy animációs film is, The War of the Rohirrim címmel, amit a jól ismert Kenji Kamiyama készít, akinek neve olyan alkotásokkal köthető össze, mint a Ghost in the Shell-sorozat, a Star Wars: Visions, vagy a Blade Runner: Black Lotus. Az animációs alkotás a Warner égisze alatt debütál majd a mozikban, idén decemberben.