Kockáktól kockáknak a kockulásról: megérkezett a Minecraft-film első előzetese

Mozivászonra varázsolják a világ egyik legsikeresebb videójátékát, a Minecraftot, ami nagyjából arról szól, hogy kockákból építik meg a saját világukat a játékosok. Ez sztorinak egyelőre elég karcsú, de Jack Black és Jason Momoa is aláírt a filmre, úgyhogy valószínűleg tudtak olyat mutatni a forgatókönyvírók, amitől a bevallottan videójáték-rajongó színészek (vagyis kockák) kedvet kaptak a szerepvállalásra. Megérkezett a film első előzetese, de sokkal okosabbak egyelőre nem lettünk.

„Bármit, amiről álmodhatsz, itt meg is valósíthatod” – mondja Jack Black a Minecraft: The Movie első előzetesében, amely 2025. április 4-én kerül a mozikba. A Minecraft: The Movie első előzetesében Black és Momoa szögletes malacokkal és bárányokkal találkozik, miközben a folyamatosan változó fantáziauniverzumban próbálnak eligazodni – írta a Variety.

A Nevetséges Napóleon és a Nacho Libre rendezője dirigálja a filmet, amiben Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen és Jennifer Coolidge is szerepel. A Warner Bros és a Legendary támogatja a történelem egyik legsikeresebb videójátékának (140 millió felhasználóval büszkélkedhet havonta) adaptációját.

A 2011-ben debütált Minecraft lehetővé teszi a játékosok számára, hogy színes „kockák” segítségével 3D-s világokat hozzanak létre. A játék számos mellékágat is kitermelt, mint például a Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons és Minecraft Legends. A játék mögött álló svéd fejlesztőcéget, a Mojang Studiost 2014-ben felvásárolta a Microsoft, ami producerként vesz részt a filmadaptációban.

A portálnak nyilatkozva a filmben szereplő kaszkadőrmutatványokról Brooks így mesélt:

Néhányszor hevederre lettem csatolva, főleg a harcok és a mozdulatok megtanulása során. És van fegyverem is, ennyit elárulok. »Veszély, veszély!« De igazából Jack Black az, aki itt a munka nehezét végzi. Ő repült, és közben mögötte minden lángolt

– mondta a színésznő.

Az A Minecraft: The Movie-val Black megszilárdította státuszát, mint a játékból a mozivászonra adaptált történetek hollywoodi helytartója, miután szerepelt a The Super Mario Bros.: A filmben, a Jumanji két újkori interpretációjában és a katasztrofálisra sikerült Borderlands-ben is. Momoa a maga részéről olyan blockbuster-franchise-okban játszott, mint az Aquaman, a Dűne, vagy éppen a Halálos iramban legutóbbi része.

Az előzetes alább tekinthető meg: