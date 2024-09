Wisconsinban tombol a nyár, Leia Forman pedig már megint botcsinálta haverjainál lebzsel. Mindez nem jelenthet mást, mint hogy újabb 8 résszel folytatódott az Azok a 90-es évek show. Nem új évaddal, csak a második etap második felével, amit eredetileg októberben tett volna közzé a Netflix, ám előrehozták a premiert augusztus 22-re. Hogy miért? Vélhetően a rossz nézettség, az alacsony érdeklődés miatt próbált az online videótár minél előbb megszabadulni tőle, „legyünk túl rajta és felejtsük el!” felkiáltással.

Nagyon szomorú, hogy éppen ez a sorozat kap méltatlan elbánást a nézőközönségtől, mert az Azok a 70-es évek show spin-offja többnyire irtó vicces. Főleg, hogy a Part 3, azaz a legújabb adag összes epizódjának a rendezését Laura Preponra bízták, aki szépen helyre rázta a produkciót. Sőt, mintha még az írógárda is összeszedte volna magát, akik maró poénokat csattogtatnak, és végre látványosan ügyelnek arra is, hogy az érzelmesebb jeleneteket egy-egy olyan szupervicces megszólalással oldják fel, hogy párkapcsolati drámák, szakítás, megcsalás ide vagy oda, az Azok a 90-es évek show elől minden epizódot követően fülig érő szájjal álljunk fel a tévé elől.

El lehet rajta gondolkozni, hogy manapság miért nem mennek akkorát a szitkomok, de vélhetően a TikTok, a Youtube és Instagram reelek virágzása okolható például az Azok a 90-es évek show bukásáért is. Egyszerűen a mai kor embere görgeti a pár másodperces videókat, ugrik egyikről a másikra, és a többségnek nincsen kedve 20-25 perceket képernyőt bámulni néhány csattanóért.

Laura Prepon dirigálásával az Azok a 90-es évek show a legtöbb hiányosságát elfelejtve dobta le magáról a kényszeredett nosztalgiát és az anyasorozat régi szereplőinek túlerőltetését. A fiatalok meg is hálálják a bizalmat, a szexualitását felfedező Leia (Callie Haverda) ügyesen viszi a hátán ezt a szálat, de a butácska Jay Kelso (Mace Coronel), a szakításban lévő Nikki (Sam Morelos) és Nate (Maxwell Acee Donovan), a vagányan született Gwen (Ashley Aufderheide) és a kicsit harsány, de nagyon szerethető Ozzie (Reyn Doi) is jobban hozzáteszik a magukét, mint bármikor korábban.

Nem árt az sem, hogy az új arcok behozatala jól sül el, a Nickelodeon egykori gyereksztárja, Kira Kosarin gonosz hódítóként rúgja fel a tinédzserek hétköznapjait, elsősorban Jay és Nate barátságát. Aztán szabályosan berobban a képbe Kevin Smith és Jason Mewes, akik mintha a Jay és Néma Bobból szöktek volna meg, behozva némi extra őrületet az amúgy is sziporkázó szériába.

Ahogy fentebb említettük, az Azok a 90-es évek show végre nem fogja vissza magát a humorizálást tekintve, szexuális tabutémáktól kezdve feszegetnek mindent, ami szent, többek közt a generációk közötti ellentéteket is sokkal jobban kihegyezik a készítők, mint az első évadban tették. Kell ehhez nyilván Red (Kurtwood Smith) és Kitty (Debra Jo Rupp) párosa, akik nagyszülőkként brillíroznak, és az is, hogy Laura Prepon karaktere, Donna kerül ebben a 8 új részben előtérbe. Rajta kívül nagyjából senki nem jön vissza az anyaszéria főszereplői közül, de nem is kellenek, mellékágon a kikapós szomszédasszonyt, Sherrit játszó Andrea Anders pedig bőséggel behozza, amit kell.

Az Azok a 90-es évek show nosztalgiázik azért, de jó érzékkel teszi, az anyasorozat intróját úgy idézik meg egy jelenetben, okosan beépítve a történetbe, hogy az ember képtelen vigyorgás nélkül megállni azt. Tegyük hozzá, hogy az 1995-ös Spinédzserek című tinivígjáték is kap egy utalást egy álomszerű jelenetben. És ennyi pont elég? A kevesebb néha több, ahogy a mondás tartja, nem véletlenül.

Amibe bele lehet kötni, az az, hogy a végére egy kicsit túltolják az alkotók a Donna és Kitty közötti anya-nagymama ellentétet, és idegesítővé válik, ahogy a két nő tépi, marcangolja egymást Leia miatt. Na, és Nate és Nikki kapcsolatának sorsának kitalálásához sem kell távcső, a sztratoszférából lehet látni előre. Az utolsó jelenet kapcsán meg végképp felforrhat az agyunk, hogy ennyire lezárás nélkül hagyták a szériát. De legalább azt a kamerával körbeforgós, füvezős motívumát kimaxolták, ami mindig is ennek a „franchise”-nak a legviccesebb momentumait hozta.

Vannak még csodák? Kapitalizmus van, Laura Prepon is nagyon óvatoskodva nyilatkozgat az amerikai sajtóban a folytatásról, szóval senkinek ne legyenek tévképzetei... ha tényleg annyira érdektelen volt a tömegeknek az Azok a 90-es évek show, mint ahogy minden jel mutatja, akkor itt a vége, fuss el véle. Kár érte, de legalább ezt az elkészült 26 részt senki nem veheti el már tőlünk.

Az Azok a 90-es évek show pedig bőven érdemes az újranézésre, vagy szimplán kapudrogként szolgálhat a nagy klasszikus előzményhez, az Azok a 70-es évek show-hoz. De a legfontosabb, hogy teszi a dolgát, és betegre röhögtet, főleg a Part 3-mal.

8,5/10

Az Azok a 90-es évek show szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.