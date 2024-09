Donald Trump hamarosan beköszön a magyar mozikba

A Bosszúállók, valamint az Amerika Kapitány-filmekben a Tél Katonáját alakító Sebastian Stan testesíti majd meg a fiatal Donald Trumpot a The Apprentice – A Trump-sztori című filmben, amely október végétől a magyar mozikban is látható lesz. A film premierje a 77. cannes-i filmfesztiválon volt, ahol versenyfilm kategóriában indult – közölte az ADS filmforgalmazó vállalat egy közleményben, amelyet az Indexhez is eljuttattak.

Az alkotás Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnökének kezdeti üzleti karrierjét, a 70-es és 80-as évek ingatlanpiaci világát mutatja be. Az amerikai választás pedig nem sokkal a film bemutatója után esedékes, az egykori elnök most is kampányol újraválasztásáért, ellenfele a demokrata párt jelöltje, Kamala Harris.

A film középpontjában Donald Trump és Roy Cohn ügyész kapcsolata áll, utóbbi híres volt arról, hogy az ötvenes években Joseph McCarthy szenátor mellett vezette a kommunisták elleni hadjáratot. A történet Trump feltörekvő éveit dolgozza fel, bemutatva azokat a kapcsolatokat és döntéseket, amelyek formálták karrierjét.

A filmet Ali Abbasi rendezte, aki korábban a Szent pók és The Last of Us című alkotásokról vált ismertté. A forgatókönyvet Gabriel Sherman írta, akinek nevéhez az A függetlenség napja: Feltámadás is fűződik. A főszereplő Sebastian Stan mellett olyan színészek tűnnek fel, mint Jeremy Strong, aki Roy Cohnt alakítja, Maria Bakalova, aki Trump feleségét formálja meg, és Martin Donovan, aki Trump édesapját játssza.

A The Apprentice – A Trump-sztori várhatóan 2024. október 24-én kerül a magyar mozikba.