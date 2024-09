Orbán Viktor is felelős lehet a föld pusztulásáért – állítják egy új filmben

A 2073 egy disztópikus jövőt ábrázoló, valós vezetőket felvonultató futurisztikus dokumentumfilm, amely a föld pusztulását okozó harmadik világháború után játszódik. Az alkotásban azt is közölték, hogy kik lehetnek a felelősök, ha ez megtörténik. Az állítólagos

Az Euronews hírportál írása szerint az Amy és a Senna rendezője, Asif Kapadia egy olyan, a jövőbe helyezett, műfajilag teljesen egyedi dokumentumfilmet tett le az asztalra, ami a jelenünket veszélyeztető legnagyobb fenyegetésekre hívja fel a figyelmet.

A rendező a 2073-ban egy olyan jövőt tár a közönség elé, ahol az Egyesült Államok elnöke Ivanka Trump, aki a 30. évét ünnepli egy fasiszta rendőrállam vezetőjeként „Új San Franciscóban” – Amerika fővárosában, ahol a férjét, Jared Kushnert ábrázoló viaszfigurával az oldalán látható.



A dokumentumfilmet, amely komor képet fest az emberiség jövőjéről, Chris Marker 1962-es La Jetée című rövidfilmje ihlette, amely Terry Gilliam 12 majom című filmjét is inspirálta. A rendező a filmben valós felvételeket használva mutatja be, mi vezetett a harmadik világháborúhoz, és az emberiség nagy részének kipusztulásához, míg a film fikciós cselekményét a The Walking Dead – Élőhalottak sorozatból ismert Samantha Morton színésznő belső monologón keresztül narrálja, aki egy föld alatt élő néma túlélőt alakít.

A film emellett felsorakoztatja azokat a politikai szereplőket, diktátorokat, akik az alkotás nézőpontja szerint a modern társadalom, az emberiség, valamint a föld pusztulásához is hozzájárultak,

többek között Donald Trumpot, Vlagyimir Putyint, Hszi Csin-pinget, valamint a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort is. Hozzájuk csatlakozik Jeff Bezos, Elon Musk és Mark Zuckerberg techmilliárdosok is.

A film előzetese alább megtekinthető:

A 2073 a 81. Velencei Filmfesztiválon versenyen kívül mutatkozott be.