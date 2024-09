Megvalósulhat Orlando Bloom rajongóinak dédelgetett álma

Nem sokkal azután, hogy Ian McKellen érdeklődését fejezte ki az új A Gyűrűk Ura film után, Orlando Bloom is elárulta, hogy Peter Jackson, a trilógia rendezőjének hívására szívesen visszatérne-e Legolas szerepében. A várhatóan 2026-ban érkező The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum Gollam karakterét állítaná a középpontba.

Mint arról beszámoltunk, a jelenleg forgatókönyv-fejlesztés állapotában lévő új A Gyűrűk Ura-filmnek Peter Jackson lesz a producere, Andy Serkis pedig a rendezője. Peter Jackson az eredeti trilógia rendezője, producere és forgatókönyvírója, Andy Serkis pedig az egyik főszereplőt, Gollamot játszotta a trilógiában. Most az is kiderült, hogy Orlando Bloom is visszatérne az új filmbe, mely a tervek szerint egy új, élő szereplős A Gyűrűk Ura-sorozat kezdete lenne.

Fotó: port.hu Andy Serkis Gollam szerepében

„Ha Peter Jackson azt mondja, hogy ugorj, akkor én csak visszakérdezek, hogy milyen magasra. Ő indította el a karrieremet. Nagyon varázslatos időszaka volt az életemnek, egyike azoknak a dolgoknak, amikből nem született hátrányom” – válaszolta Orlando Bloom a Variety kérdésére.

„Tényleg nem tudom, hogy mit terveznek. Beszéltem Andy Serkisszel, és azt mondta, azon gondolkodnak, hogyan oldják meg a dolgokat. Kérdeztem is, hogy hogyan működhetne egyáltalán. Ő meg azt válaszolta, »hát, mesterséges intelligencia segítségével«, mire én: »Ó, oké!«” – tette hozzá Bloom.

Egyelőre nem tudni, hogy az új film mikor jelenik meg, de a megjelenést 2026-ra tervezik. Fran Walsh és Philippa Boyens felelnek a forgatókönyvért, akik az eredeti trilógiánál is együtt dolgoztak Peter Jacksonnal a szkripten. Ezúttal még nehezebb feladatuk lesz, hiszen saját ötleteiket kell egy meglévő, szinte mindenki által ismert történetbe ágyazniuk, így szinte biztos, hogy a rajongók jelentős része kritikus szemmel figyeli majd a végeredményt.

A történetről egyelőre tényleg nem tudni túl sokat, így azt sem, hogy vajon kik térhetnek vissza, és milyen új karakterek jelennek meg a vásznon. A közelmúlt eseményei miatt az sem biztos, hogy Ian McKellen ismét Gandalfként tűnik fel, hiszen egyelőre nem adott minden kétséget kizáró választ.