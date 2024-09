Bűnös élvezet a javából Nicole Kidman új sorozata a Netflixen

Amikor kifinomult, tapasztalt és gazdag nő eljátszására keresnek manapság valakit, akkor a sorozatkészítők egészen gyakran fordulnak Nicole Kidman irányába. Túlzásba vitt plasztikai műtétek ide vagy oda, az 57 éves színésznő úgy hozza a dámákat, ahogy rajta kívül nagyon kevesen tudják – a Hatalmas kis hazugságokban ügyvédnőt, a Kilenc idegenben wellnessgurut, a Tudhattad volnában sikeres, de paranoiával küszködő pszichológust alakított, és bár voltak olyan mellényúlásai is mostanában, mint a Családi affér című vígjáték vagy az Aquaman-filmek, amikor Kidman a saját terepén marad, akkor kiemelkedően teljesít.

Ez utóbbi látszik olyan tisztán a Netflix új sorozata, a szeptember 5-én bemutatott A tökéletes pár esetében is, a regényíró Greer Garrison Winbury karakterét mintha Nicole Kidmanre szabták volna rá, Hollywood örökérvényű szőkesége pedig lubickol is a szerepében. Nem is csoda, elvégre Greer egy igazi jégkirálynő megint csak, aki láthatóan abban leli a legnagyobb örömét, hogy a gyerekeit piszkálja, pedig fiának, Benjinek (Billy Howle) éppen nagy szüksége lenne a támaszra, elvégre házasodni készül.

A tökéletes pár épp e körül az esküvő körül forog, Nantucket szigetén járunk, a Winbury-família birtokán, amelyet nemes egyszerűséggel és nagyon visszafogottan Summerlandnek hívnak. Ide érkezik a násznép, hogy megünnepeljék Benjit és menyasszonyát, Ameliát (Eve Hewson), és tanúi legyenek a férfi és a nő egybekelésének. Na, igen ám... de vannak itt bonyodalmak, Kidman ősanyája fúj a nem annyira gazdag körökből érkező leányzóra, de Amelia tanúja, a kikapós Merritt (Meghann Fahy) sem nyeri el túl sok ember tetszését. Drámából, és rejtegetett titkokból sincs hiány ebben a nyúlfarknyi sorozatban, és bár néha Elin Hiderbrand regényének tévéadaptációjában a túl sok sztoriszál, a zavarosan bemutatott figurák össze-összekeverednek, és a szappanos körítést is túlzásba viszik a készítők, a Netflix újdonságába mégis szorult annyi báj és stílus, hogy bőven ajánlható néznivaló legyen.

Nyilván lányregény az egész, és olyan érzésünk lehet, mintha a már említett Hatalmas kis hazugságok „netflixesített”, bénább verzióját néznénk, de önmagában már csak azért izgalmas a végeredmény, mert a vezető streamingszolgáltató annyi sztárt trombitált össze erre a hat részre, hogy az valami hihetetlen.

A Ray Donovanben keménykedő Liev Schreiber egyszerre hozza ugyanazt, és egy picit mást, mint korábban megszokhattunk tőle, Greer mindenre bólogató, de igazi régimódi macsóként cigarettázó és alkoholizáló férjeként méltó párja Kidmannek. Rajta kívül érdekes momentumokat köszönhetünk a nemrég az ugyancsak a netflixes Ripley-ben ügyeskedő Dakota Fanningnek is, a komplexen megírt személyiségek azonban A tökéletes párban nagyjából itt kifújnak. Jó, Eve Hewson épp az esküvő előtt elbizonytalanodó, a könyörtelen Kidman-mamával dacoló, az újgazdagok közé nehezen beilleszkedő és talán tőlük menekülni vágyó Ameliájáról még nem szóltunk – de az esküvői cirkuszból nagyjából ők hárman azok, akik a hátukon cipelik a show-t, a többiek legfeljebb asszisztálnak nekik.

Mindez egészen addig a pontig igaz, amíg a pilot végén gyilkosság nem történik, ami felborzolja a násznép kedélyeit. Ekkor kerül képbe a Donna Lynne Champlin által játszott Nikki Henry, egy detektív a massachusettsi rendőrségtől – az az arc, akire ránézünk, és tudjuk, hogy ha a fene fenét eszik, ő akkor is kideríti a rejtélyt, vagyis, hogy ki a gyilkos és miért kellett meghalnia a szerencsétlen áldozatnak, épp egy ilyen puccos eseményen. Tényleg, ezt a rendőrnőt akár valamelyik Fargo évadban is el tudnánk képzelni, már ahhoz képest, hogy a többi szereplő A tökéletes párban mennyire tökéletesen fest, már ha az arcplasztika és a kilónyi vakolat, esetleg a szilikonmell a nőkön annak számít manapság. Szerencsére Donna Lynne Champlin nem csak elszántan néz ki, úgy is alakít, így az áskálódó Nicole Kidman és a folyton rémült, a Flora és fiából ismert Eve Hewson mellett ő a széria kiemelhető erőssége még.

A tökéletes pár fényképezése, ahhoz képest, hogy Netflix-szériáról van szó, elég gyakran gyönyörködteti a szemet. A Bollywoodot megidéző főcím ráadásképp minden alkalommal megmosolyogtatja az embert, egészen merész és újító ötlet, ahogy a násznép vidám zenére ropja az elején. Főleg, ha tudjuk, hogy micsoda pokoljárás jön még ezután. Hab az esküvői tortán, hogy a fordulatok is ütnek, és meglepnek. Persze, nem egy HBO-szint ez sem, és azok a kihallgatásos jelenetek mindenféle realizmust nélkülöznek, de a helyén, afféle amerikai telenovellaként kezelve bőven el lehet lenni a látottakkal. Főleg, hogy nem hatvanrészes a feldolgozás, hanem csak hat. Még csak azt sem mondhatnánk tehát, hogy a showrunner, Jenna Lamia és gárdája fölöslegesen nyújtaná a sztorit, mint a rétestésztát.

Bármilyen felszínes legyen néha, A tökéletes pár az a fajta sorozat, amire az ember Nicole Kidman miatt kattint, de aztán végül nem csak miatta, hanem a beteg csavarok és a könnyen utálható szereplőgárda miatt ragad le a tévé elé. Ezt a Netflix-produkciót pont egy könnyed darára találták ki, mire az ember picit belelendülne, már vége is. Folytatást nem igényelnénk belőle, de aminek szánták, azt bőven hozza. Bor a megtekintés mellé opcionálisan bekészíthető, hogy még stílusosabb legyen a tévénézés.

7,5/10

A tökéletes pár szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.