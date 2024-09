Ewan McGregor meghatódott, amikor megtudta, hol lesz majd a csillaga Hollywoodban

Megkapta csillagát a hollywoodi hírességek sétányán Ewan McGregor, azonban az igazi meglepetés akkor érte, amikor megtudta, kinek a szomszédságában helyezték el elismerését. A skót színész ugyanis régi barátja, Carrie Fisher mellett kapott csillagot, ami mélyen meghatotta őt, mivel Fisher fontos személy volt az életében, közeli kapcsolatban álltak.

„Ez mindennél többet jelent. Elképesztően szerencsés vagyok, hogy ismerhettem Carrie-t. Együtt ültünk ezen a tengerparton, és úgy éreztem, hogy rögtön egy hullámhosszon vagyunk, megnevettetett, de úgy igazán, aztán sok mindent csináltunk közösen itt, Hollywoodban. Többek közt alapítványi adománygyűjtést tartottunk a házánál […] Nagyon hiányzik, mindig elfelejtem, hogy már nincs köztünk. Mindenesetre a tény, hogy ilyen közel raktak bennünket egymáshoz, szívmelengető” – idézi a színészt a People magazin.

Egy helyen

Carrie Fisher a csillagát posztumusz kapta meg 2023-ban, de Harrison Ford és Mark Hamill csillaga is nem messze tőlük, ugyanazon a részén található a hírességek sétányán, a Csillagok háborúja ikonikus szereplőit igyekeztek egymáshoz közel elhelyezni a döntéshozók.

Fogalmam sem volt, milyen érzés lesz majd, vagy mit fog jelenteni ez nekem, most mégis hatalmas dolognak élem meg, és elképesztően jó érzés, ami mélyen megérint

– fogalmazott a csillagavatás kapcsán McGregor.

A színészt többen is elkísérték a ceremóniára. Feleségén és gyermekein kívül régi színésztársa, Hayden Christensen is megjelent barátja oldalán, de a legendás hollywoodi filmproducer, Jerry Bruckheimer is ott volt, továbbá Dustin Milligan kanadai színész és Mike Mills filmrendező is tiszteletét tette.