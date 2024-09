Elszabadultak a vámpírok – megérkezett az előzetes a régóta halogatott Stephen King-filmhez

Korábban már bővebben megírtuk a film megjelenéséhez vezető nem épp bukkanómentes utat.

A művet 2019-ben jelentették be, eredetileg 2022. szeptemberi széles körű mozis megjelenéssel, ezt azonban többször elhalasztották, majd végül áthelyezték a Max platformra.

A King 1975-ös regénye alapján készült Borzalmak városa Ben Mears (Lewis Pullman) sikeres írót követi, aki visszaköltözik szülővárosába, hogy megírja következő regényét, amelyet saját élményei ihlettek. Érkezése egybeesik azzal, hogy a házat megvásárolja Kurt Barlow (William Sadler), egy ősi vámpír, aki egy embert használ arra, hogy átváltoztassa a város összes lakóját.

Az új film nem az első adaptációja King regényének. Négy évvel a megjelenés után a regényből kétrészes CBS-minisorozat készült, valamint a TNT 2004-ben mutatta be a saját minisorozatát Rob Lowe főszereplésével.

Gary Dauberman írja és rendezi a legújabb feldolgozást, aki nem először dolgozik Stephen King-adaptáción, ő írta a 2017-es és 2019-es Az filmek forgatókönyvét is. Ezen kívül A Démonok között franchise több filmjén végzett munkájáról is ismert, ő írta az Annabelle, az Annabelle 2. – A teremtés, valamint Az apáca forgatókönyvét is. Első filmje rendezőként az Annabelle-sorozat harmadik része volt 2019-ben.

A film főszerepét alakító Lewis Pullman többek között a Top Gun: Maverick című filmből lehet ismerős.

A Borzalmak városa október 3-án debütál a Maxon. A film előzetese alább megtekinthető: