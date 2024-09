Megérkezett a Marvel új filmjének első előzetese

Közzétették a Thunderbolts* című Marvel-film első előzetesét. Az alkotás, amely a képregényvilág multiverzumának egy újabb szegletét mutatja be a nézőknek, csapatba gyűjti a rehabilitált gonosztevőket, hogy a kormány felkérésére megmentsék a világot, amiben korábban káoszt teremtettek.

A „Marvel Öngyilkos osztagának” tagjai részben ismert, részben új szupergonoszok, akiket tőrbe csalnak, majd egy olyan ajánlattal áll elő a kormány, amire csapatként kell válaszoljanak.

A film a Marvel-univerzum ötödik fázisának záró akkordja lesz. A háromrészes „Infinity Saga” után a szintén háromrészes multiverzum-időszak második etapja, amely a 2023 és 2025 közötti alkotásokat foglalja magába.

Köztes időszak

Ennek első filmje a A Hangya és a Darázs: Kvantumánia volt, az utolsó pedig Thundebolts* lesz. Ezeken kívül további négy mozis alkotást tartalmaz még a fázis. Ezek közül már megjelent A galaxis őrzői: 3. rész, a Marvelek, illetve Deadpool & Rozsomák, jövőre pedig a Thundebolts* előtt jön még az Amerika Kapitány: Szép új világ. Sorozatok szempontjából ebben a szakaszban debütált és a Titkos invázió, az Echo, a Mindvégig Agatha, és érkezik még az Eyes of Wakanda, a Your Friendly Neighborhood Spider-Man, a Daredevil: Born Again illetve az Ironheart.

A mostani filmben több ismert és új karakter is lesz. A Thunderbolts*-csapat tagjai: Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah-John Kamen), U.S. Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova (Florence Pugh) és Bucky Barnes (Sebastian Stan). Előkerül még többek közt Julia Louis-Dreyfus mint Valentina Allegra de Fontaine és Lewis Pullman mint Őrszem.

A film alkotói oldalról egy érdekes hibrid lehet, tekintve, hogy a rendezői székben Jake Schreier ül, akinek főként sorozatok és videóklipek terén van számottevő tapasztalata – nagy mozis alkotásokat nézve összesen két filmje jelent meg, a legutóbbi is tíz éve.

Előbbit tekintve azonban tavaly elnyerte a Primetime Emmy-díjat, ami reflektorfényt irányított rá.

Írói oldalról hármas koprodukcióról beszélhetünk, hiszen a veterán marveles alkotó, Eric Pearson, a Schreierrel közösen díjat nyert Lee Sung Jin és a számos komikus műsorban közreműködő Joanna Calo – aki többek közt A mackó és a BoJack Horseman számos epizódját is jegyzi – írják közösen a filmet. A produceri munkákat a Marvel feje, Kevin Feige látja el.