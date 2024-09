Új előzetest kapott a The Last of Us második évada

Az augusztusi teaser után újabb részletek derültek ki a The Last of Us második évadáról. A HBO sorozat rajongói 2025-re várhatják a teljes produkció elkészültét.

Megjelent az HBO The Last of Us második évadához készített előzetese, így az augusztusban bemutatott teaser videóban látottak után újabb részletek derülnek ki a 2025-re elkészülő HBO sorozat történéseiből.

A képkockák bemutatják, hogy Pedro Pascal (Joel) és Bella Ramsey (Ellie) mit tesznek majd, valamint újból és újból felbukkan Catharine O’Hara is, aki többször felteszi a rejtélyes kérdését: „What did you do?”, azaz „Mit tettél?”.

Mint arról beszámoltunk, tavaly mutatták be a The Last of Us élő szereplős adaptációját, amely alapjául az azonos címmel megjelent PlayStation-játék szolgált. Az HBO sorozata a premierje óta hatalmas sikert tudhat magáénak, ezért rögtön meg is rendelték annak második szezonját.

A Kanadában forgó produkcióról nemrég felröppent az a hír, hogy a Joelt alakító Pedro Pascal néhány hét alatt végzett a jeleneteivel annak ellenére, hogy annak munkálatai feltehetően csak az idei év végén készülnek el.